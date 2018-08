Spider-Man nel 2017 e nel 2018 | com' è cambiata la grafica dell' esclusiva PS4?

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Spider-Man si focalizza sul combattimento : Dalla Gamescom 2018 continuano ad arrivare interessanti novità su attesi giochi e, a quanto pare, anche Spider-Man di Insomniac Games si è ritagliato un ruolo importante all'interno della manifestazione di Colonia.Come segnala Gematsu, l'attesa esclusiva PS4 è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che si focalizza sul combattimento. Il video, visibile qui di seguito, ci mostra anche diversi costumi e nuovi gadget.In altre notizie su ...

Le 5 più belle storie dedicate a Spider-Man : Un racconto inestimabile che tutti, anche i meno avvezzi al mondo di Spidey, dovrebbero leggere. Tom's Consiglia Fan di Spider-Man? In attesa del gioco perché non dai uno sguardo alla nostra guida ...

Marvel’s Spiderman : lo sviluppo del nuovo videogame raccontato da Bryan Intihar di Insomniac Games : Fra poco più di due settimane farà il suo debutto Marvel’s Spider-Man, il nuovo videogame dedicato all’uomo ragno sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per la console di Sony. Abbiamo avuto occasione alcune settimane fa di provare il gioco (qui le nostre prime impressioni) e di parlarne con Bryan Intihar, Creative Director di Insomniac Games, che si è occupato del suo sviluppo. È tanto tempo che non esce un gioco di Spiderman ...

Le ottime prestazioni dei pre-order di Spider-Man lusingano Insomniac Games : Spider-Man è quasi arrivato e l'hype per il gioco sta crescendo giorno dopo giorno, al punto che sembra che potrebbe finire per diventare uno dei più grandi giochi di Sony di tutti i tempi. Apparentemente, le prestazioni dei pre-order del titolo sono state molto, molto buone, e Insomniac è, ovviamente, lusingata dal fatto che le persone stiano già dando tanta fiducia al loro ambizioso progetto."Siamo lusingati dal fatto che le persone ripongano ...

Spider-Man : il vasto open world di New York City si mostra in un nuovo trailer : Dopo aver visto insieme l'esplosivo trailer di lancio dell'attesissimo Spider-Man, ecco che oggi l'esclusiva PS4 torna protagonista con un nuovo video.Questa volta, come segnala Dualshockers, il trailer mette in risalto il vasto mondo aperto di Manhattan, fornendoci anche uno sguardo alle varie attività disponibili.Ovviamente non mancano sezioni in cui possiamo vedere il nostro eroe saltare tra i grattacieli. Qui sotto potete visionare voi ...

Ecco l'esplosivo e imperdibile trailer di lancio di Spider-Man : A poco più di tre settimane dal lancio di Spider-Man, Insomniac Games ha voluto alimentare l'hype dei fan pubblicando un imperdibile trailer di lancio del gioco, che complice una colonna sonora più che azzeccata siamo certi riuscirà a entusiasmarvi.Nel trailer possiamo avere un assaggio dell'azione esplosiva di cui saremo protagonisti in Spider-Man, mentre il nostro amichevole Spidey di quartiere è impegnato ad affrontare alcuni dei villan che ...

Insomniac parla delle sfide che lo studio ha dovuto affrontare nello sviluppo di Spider-Man : Manca ormai pochissimo all'uscita di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato alla figura del celebre Uomo Ragno sviluppato da Insomniac Games e in uscita il prossimo 7 settembre.In una recente intervista concessa a GamesTM e riportata da Wccftech, il creative director del gioco Bryan Intihar ha potuto parlare delle importanti sfide che lo studio ha dovuto affrontare nello sviluppo di Spider-Man. La più significativa di queste riguarda il background ...

Eidos : Lara Croft non teme Spider-Man : Tra meno di un mese potremo mettere le mani sia su Shadow of the Tomb Raider che Spiderman. In una recente intervista al game director di Eidos Montreal, Daniel Bisson ha affermato che Lara non teme Spiderman. Settembre: Un mese di grandi uscite A seguire uno stralcio dell’intervista: Credo che sia un anno davvero grandioso per i giocatori, guardiamo alle sole uscite di Settembre, abbiamo Shadow of the Tomb Raider da una parte e ...

Ultimi ritocchi per Spider-Man - Insomniac rivela la sfida maggiore durante lo sviluppo : Poco meno di un mese e finalmente Spider-Man farà il suo ritorno in pompa magna sulla scena videoludica mondiale. Il lavoro svolto dai ragazzi di Insomniac Games è apparso fin da subito encomiabile, con le ultime settimane che hanno permesso a una ristretta frangi a di giornalisti della stampa specializzata di confrontarsi con le feature del nuovo titolo dedicato all'arrampicamuri. Una sfida dietro l'altra quella che gli sviluppatori di ...

Insomniac ha sviluppato New York come un vero e proprio personaggio di Spider-Man : Ci sono titoli in cui il setting assume un'importanza vitale per l'intera produzione, giochi in cui l'ambientazione non si rivela un semplice sfondo per le avventure del protagonista e del giocatore ma in cui si eleva addirittura al grado di vero e proprio comprimario o addirittura personaggio principale.Questo è proprio ciò a cui ha pensato il team di Insomniac Games mentre portava avanti i lavori su Spider-Man, esclusiva PS4 in uscita il 7 ...

Chip Zdarsky sul futuro di Marvel Two-in-One e l'addio a Spectacular Spider-Man - : Il mio grande rammarico è che, avendo parlato con Nick Spencer, so che cosa succederà su Amazing Spider-Man , e avrei voluto rimanere ancora un po' di più per giocare con il mondo incredibile che sta ...

Spider-Man torna a mostrarsi in un lungo video gameplay accompagnato dal commento del creative director Brian Intihar : L'uscita di Spider-Man per PS4 si avvicina sempre di più e rappresenta un'altra esclusiva di peso per la console di Sony. Negli ultimi tempi sono emerse altre interessanti informazioni sul gioco, come ad esempio la presenza di torri in stile Assassin's Creed.Ora, grazie a un nuovo video di gameplay pubblicato da PlayStation Access, possiamo tornare a vedere in azione Spider-Man.Il filmato, catturato dalla versione PS4 Pro, si presenta al suo ...

I nemici in Spider-Man non si adegueranno al livello dei giocatori - ecco perchè : Manca ormai meno di un mese all'approdo di Spider-Man sul mercato, con i ragazzi di Insomniac Games che sono al lavoro per limare le ultime imperfezioni prima dell'appuntamento con gli scaffali. Ovviamente tanta è la curiosità da parte dei fan dell'arrampicamuri partorito dal genio di Stan Lee e Steve Ditko, che da tempo bramano un'esperienza ludica dedicata al supereroe degna del suo successo interplanetario: è palese che i precedenti tentativi ...

Spider-Man : il gioco avrà torri alla "Assassin's Creed" : Il nuovo Spider-Man in uscita esclusiva su PlayStation 4 offrirà una meccanica di scalata delle torri ispirata a quanto visto in Assassin's Creed, ma anche in Far Cry giusto per citare un altro celebre titolo.Come riporta Gamespot infatti gironzolando per Manhattan i giocatori potranno individuare diversi punti di interesse per la mappa scalando le torri per avere una visione di insieme, individuando dunque anche missioni, obbiettivi, ...