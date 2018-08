Spam facebook | come ripristinare un contenuto rimosso

newsinforma

: Facebook cancella i post e li segnala come spam: ecco cosa sta succedendo - repubblica : Facebook cancella i post e li segnala come spam: ecco cosa sta succedendo - TuttoQuaNews : RT @DCarriera: Facebook cancella i post e li segnala come spam: ecco cosa sta succedendo - teresacapitanio : Perché Facebook cancella i post? Presunto spam, ma è un bug -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Losuaffligge utenti e articolisti freelance. Capita spesso di condividere una notizia e poi ricevere un messaggio dall’assistenza di. La notifica appare con la seguente dicitura: abbiamoil tuo post perché ci sembrava. Posto che l’algoritmo diagisce ad intervalli predeterminati di tempo, in queste ultime ore si stanno moltiplicando le segnalazioni. L’ultima in ordine di tempo è quella di ieri ma, stando ad un articolo pubblicato da Repubblica, si tratta di un malfunzionamento dell’algoritmo. Chi del web ne fa la sua sede di lavoro quotidiana, scrivendo articoli di vario genere e guadagnando sui clic pubblicitari, ricava un fastidio tangibile da questi disguidi. Una pratica di questo tipo provoca un mancato guadagno. Si tratta di un cruccio comune a tantissimi articolisti freelance. Comprensibile il malcontento in ...