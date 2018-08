Spagna | governo | “resti Francisco Franco via da Valle dei Caduti” Ultime notizie

Spagna : governo fa rimuovere resti Francisco Franco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Meteorite in mare - governo Spagna chiede immagini a cittadini : ANSAmed, - MADRID, 10 LUG - Il Consiglio superiore di Ricerche scientifiche spagnolo , Csic, e il ministro per la scienza, innovazione e università, l'astronauta Pedro Duque, hanno chiesto la collaborazione cittadina per localizzare i resti di un Meteorite avvistato ieri nel cielo di Madrid. Cercano immagini che ...