Sondaggi Politici Fiducia Governo Lega-M5s | Salvini batte Conte e Di Maio | ecco perché

Sondaggi POLITICI/ Crisi Pd - il 47% sceglie la coalizione con M5s per uscirne : il 19% per un nuovo ‘Nazareno’ : SONDAGGI POLITICI , intenzioni di voto e ultime notizie: Tecnè choc, "M5s al 45%, Pd 7% e FI al 3%", ma è solo una grande bufala d'estate. Crisi Pd: da dove ripartire?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Economia dopo Genova - elettori ‘sposano’ M5s : “più Stato - meno privati” per il 72% : Sondaggi Politici , intenzioni di voto e ultime notizie: Tecnè choc, "M5s al 45%, Pd 7% e FI al 3%", ma è solo una grande bufala d'estate. La nota ufficiale e il messaggio social(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:20:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Ipsos Mori - popoli più ‘ignoranti’ : Italia 12esima nel mondo - ma siamo primi in Europa : Sondaggi Politici , ultime notizie e intenzioni di voto: media consensi, crollo verticale del Pd in 12 mesi. Lega di Salvini "sottovalutata" da partito territoriale e boom nazionale(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Futuro di Forza Italia : per il 62% Berlusconi è ‘finito’ - ma Tajani non dispiace.. : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: media consensi, crollo verticale del Pd in 12 mesi. Lega di Salvini "sottovalutata" da partito territoriale e boom nazionale(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:42:00 GMT)