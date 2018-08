Solo terza puntata fiction | trama replica 24 agosto 2018

cubemagazine

: Il 25 settembre a Torino la terza e ultima tappa del roadshow #NonSoloCloud. Insieme ad @Arubait parleremo di… - IDCItaly : Il 25 settembre a Torino la terza e ultima tappa del roadshow #NonSoloCloud. Insieme ad @Arubait parleremo di… - Matteo19221 : @Carla_Ardis @lauraboldrini @PaoloSan6 @Burletta12 @babeari969 @vittoriagheno @Homeland85 @lucatelese @DAVIDPARENZO… -

(Di venerdì 24 agosto 2018). Con le repliche della prima stagione, torna su Canale 5 lacon Marco Bocci. Di seguitoe anticipazioni dellavenerdì 24. DOVE VEDERE LE PUNTATE24Dopo essersi volutamente avvicinato ad Agata (Carlotta Antonelli) per conquistare la fiducia della famiglia Corona, Marco(Marco Bocci) riceve da Don Antonio (Renato Carpentieri) la proposta di sposarla. In questo modoentrerebbe a far parte definitivamente della famiglia e le sue indagini da infiltrato della SCO sul traffico di droga avrebbero una svolta decisiva, quindi decide di accettare. Questa scelta però manda in crisi le due donne della sua vita attuale: ad Agata infatti non va bene che suo padre faccia queste scelte importanti per lei; la collega e reale fidanzata Barbara (Diane Flerì), invece, è ...