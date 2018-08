Solo 2 in onda da metà settembre? Il finale della prima stagione su Canale 5 il 24 agosto

L'Atalanta non sfonda. Solo 0-0 col Copenaghen : L'Atalanta non è andata oltre lo 0-0 nella gara di andata dello spareggio per l'accesso ai gironi di Europa League contro il Copenaghen. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i nerazzurri hanno attaccato ...

Il mistero delle 101 Fondazioni Solo in 6 rivelano i finanziatori : In Italia le Fondazioni legate ai partiti politici sono molte, forse troppe: uno studio di Openopolis ne ha contate 101. Di queste Solo 6 rendono noti gli elenchi dei loro finanziatori e poche lo fanno con nome e cognomi o ragioni sociali esplicite Segui su affaritaliani.it

DOPO IL CROLLO/ Ora Solo la Gronda può salvare il porto di Genova : La tragedia del CROLLO del Ponte Morandi potrebbe essere aggravata dal disastro economico per il dirottamente delle merci dal porto di Genova. HILDEBRAND SENSINI(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:02:00 GMT)PERCHE' PONTE MORANDI E' CROLLATO/ L'esperto: mare e ossidazione, così è collassato, int. a M. Di PriscoDIETRO IL PONTE MORANDI/ Burlando: i ricatti di M5s non ci hanno permesso di salvarlo

Solo - Serie TV/ Anticipazioni seconda puntata : nella prossima stagione torna anche Bruno Corona (replica) : Solo, Serie TV con Bocci, ecco tutte le Anticipazioni della seconda puntata in replica oggi su Canalae 5: l’identità dell'agente a rischio, verrà scoperto?(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:57:00 GMT)

Solo seconda puntata fiction : trama replica 17 agosto 2018 : Solo seconda puntata. Con le repliche della prima stagione, torna su Canale 5 la fiction con Marco Bocci. Di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata venerdì 17 agosto 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Solo seconda puntata fiction: trama replica 17 agosto 2018 Le anticipazioni tapelate sulla seconda puntata rivelano che il protagonista Marco potrebbe avere una storia d’amore con Agata Corona. L’uomo, infatti, è riuscito a entrare ...

"Dalla politica ligure Solo molti no alla Gronda" : Di chi è la colpa? 'La politica ligure e gli enti locali dovrebbero farsi un esame di coscienza e in particolare il Pd sempre sensibile alle proteste della sinistra radicale. Così come un esame di ...

Solo - la seconda puntata in replica il 17 agosto : anticipazioni : In attesa della seconda stagione, attualmente in lavorazione, Mediaset ha deciso di riproporre in prima serata le repliche della prima stagione della miniserie poliziesca Solo, andata in onda nel 2016. Si è cominciato ovviamente dalla primissima e già in qualche modo storica puntata, mentre adesso tocca al secondo episodio che viene ritrasmesso su Canale 5 venerdì 17 agosto a partire dalle 21.25. Il protagonista assoluto è ovviamente Marco Bocci ...

Roberto Farnesi non è Solo un attore. Per arrotondare lo stipendio fa “questo” : Tutti lo conosciamo perché ha recitato in televisione in varie fiction e soap di Mediaset. Abbiamo visto il bel Roberto Farnesi in Carabinieri, Centovetrine, Le Tre Rose di Eva ma Farnesi non è solo un attore amatissimo. E sapete cosa altro fa nella vita? Beh, non lo immaginerete mai… Roberto Farnesi, che a luglio ha compiuto 49 anni, è anche un imprenditore di successo. Nel 2014 ha infatti aperto un ristorante insieme a un suo amico. ...

Vela – Campionato Europeo Melges 24 - Arkanoè by Montura è seconda Solo a Maidollis : Akranoè by Montura miglior barca di oggi “Giornata più che positiva, quasi perfetta per Arkanoè by Montura – questo il commento di Karlo Hmeljak, tattico a bordo dell’imbarcazione dell’armatore e timoniere Sergio Caramel, dopo la seconda giornata di regate a Riva del Garda per il Campionato Europeo Melges 24. “Abbiamo fatto due ottime partenze che ci hanno consentito di giocare la partita con tutti i top team ...

Milan - Maldini si presenta : “Leonardo è stato fondamentale. Solo amore per questo club” : Maldini SI presenta- Un Paolo Maldini piuttosto emozionato quello presentatosi in conferenza stampa per sancire ufficialmente il suo ritorno in rossonero. Un’analisi sulla sua scelta e i motivi che hanno spinto il difensore a dire sì al Milan. “LEONARDO FONDAMENTALE” Maldini ha spiegato: “Leonardo mi ha esposto il progetto, ho parlato con i proprietari che […] L'articolo Milan, Maldini si presenta: “Leonardo è ...

Risorgimarche 2018. Jovanotti ma non Solo : successo straordinario per la seconda edizione del festival - sfondato il muro delle 150 mila ... : ... forti di questi risultati, per creare ulteriori occasioni di valorizzazione dei luoghi sedi dei concerti e a proseguire sulla via indicata dal festival attraverso eventi e spettacoli che possano far ...