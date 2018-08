Sneakers vintage | back to the nineties

dilei

(Di venerdì 24 agosto 2018) Avevate un paio di scarpe da ginnastica al liceo senza cui non sareste mai uscite di casa? Io sì! Erano le Gazelle Adidas, le adoravo! Beh, la buona notizia è che sono tornate alla grande, ma non solo loro: anche altri modelli diora sono sulla cresta dell’onda. Vediamo quali. Fonte Getty Imagesto the: le Gazelle Adidas Come accennavo sopra, le adoro e le conservo ancora: sono blu, distrutte e meravigliose. Ho scritto perfino l’articolo di apertura del mio blog sul loro ritorno e su come abbinare le Gazelle… sono davvero un classico! Adesso esistono in tantissimi colori diversi, ma le blu, le nere e le rosse sono le piùdi tutte. Se però amate le grigie o le rosa… beh siete in compagnia, le trovo bellissime anch’io! Fonte Pinterestto the: le Reebok Classic ...