Smartphone Android in offerta oggi 24 agosto | LG V30 | Huawei P20 Lite | Xiaomi Mi A2 Lite

Samsung annuncia il primo Smartphone Android Go : Il colosso sudcoreano lancia il Galaxy J2 Core: è il primo dell'azienda a montare la versione leggera del sistema operativo. Display da 5 pollici, fotocamera posteriore da 8 megapixel e un giga di ram

Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di Smartphone con Android 9 Pie non ufficiale : Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 vanno ad ingrossare le file dei dispositivi che hanno ricevuto una versione non ufficiale di Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di smartphone con Android 9 Pie non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

eBay ripropone le “Offerte imperdibili” : su Smartphone Android sconti fino al 40% : Su eBay fanno la loro ricomparsa gli "Imperdibili": per pochi giorni sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy Note 8 L'articolo eBay ripropone le “Offerte imperdibili”: su smartphone Android sconti fino al 40% proviene da TuttoAndroid.

Xbox Game Pass è l’app ufficiale per Smartphone e tablet Android : Xbox Game Pass è un'applicazione che permette di sfogliare il catalogo di giochi e di cercarne e scaricarne di nuovi sulla console Xbox One dal dispositivo mobile. L'app offre un accesso illimitato a oltre 100 fantastici giochi al prezzo di € 9,99 al mese, inclusi i titoli in esclusiva Xbox giocabili il giorno del rilascio, titoli indipendenti e classici, scaricabili anche da remoto. L'articolo Xbox Game Pass è l’app ufficiale per ...

Aggiornamento a Android 9 Pie : quali Smartphone possono farlo : quali sono gli smartphone già in lista ufficiale per l’Aggiornamento a Android 9 Pie ossia all’ultima versione del sistema operativo di Google che è stata recentemente rilasciata? Abbiamo preparato un riepilogo di tutti i modelli che sono stati confermati ufficialmente dalle case produttrici come in attesa dell’update che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e mesi. Va da sé che sono molti di più quelli eleggibili e che ...

Le 5 migliori app fotoritocco per il tuo Smartphone Android : I nuovi smartphone usciti nel 2018 non possono fare a meno di una buona fotocamera. Scattiamo miliardi di immagini ogni giorno e abbiamo bisogno di un buon alleato che ci consenta di avere belle foto, magari da condividere al volo sui social. Questo significa che, oltre a un buon sensore, c’è la necessità di scaricare le migliori app in circolazione per modificare una foto e risaltarne i colori o l’inquadratura. Un’operazione che non ...

Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS : Il FAX è ormai in disuso ma con i moderni Smartphone dovete sapere che è possibile inviarli anche gratuitamente e facilmente usando le giuste app per Android ed iOS Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS Con i FAX ormai caduti nel dimenticatoio, in favore di FAX server o PEC (Posta Elettronica […]

Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto : Moto Z2 Play - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi Mix 2 - Samsung Galaxy S9 Plus e non solo : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2 e Nokia 7 Plus. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto: Moto Z2 Play, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2, Samsung Galaxy S9 Plus e non solo proviene da TuttoAndroid.

Da settembre Huawei con Android Pie : ecco su quali Smartphone : Ha buone intenzioni Huawei per quel che riguarda la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie: stando quanto confidato dal produttore al portale sudafricano 'MyBroadband', la nuova interfaccia proprietaria EMUI 9.0, su cui si baserà Android 9.0 Pie, verrà rilasciata già dal mese prossimo, a margine dell'IFA 2018 di Berlino. I primi dispositivi a ricevere la major-release saranno i vari P20, che potrebbero accoglierlo già a partire da ...

Nokia 9 è il “più atteso” Smartphone Android in arrivo il 21 agosto? : L’annuncio è di quelli solenni e arriva direttamente dalle pagine ufficiali social di Nokia che autodefinisce lo smartphone Android che presenterà il 21 agosto come ‘uno dei più attesi’. Non ci sono ulteriori indizi su quale sarà il modello presentato, ma la scommessa è che sarà il Nokia 9. Nokia 9 potrebbe essere il primo top di gamma a presentare un sensore di impronte sul display e una soluzione avanzata per la fotocamera in ...

Android 9 Pie? Ecco gli Smartphone che riceveranno l’aggiornamento : Android 9 Pie è stato svelato in versione definitiva da qualche giorno, il 6 agosto, ed è già stato reso disponibile al download […] L'articolo Android 9 Pie? Ecco gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Quali Smartphone Sony Xperia Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Sony Xperia che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Sony Xperia: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Sony Xperia Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Sony Xperia? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall’azienda poco fa. LEGGI ANCHE: Il mio Smartphone […]