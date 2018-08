: Amatrice, a due anni dal sisma riparte la Sagra degli spaghetti all’amatriciana - LaStampa : Amatrice, a due anni dal sisma riparte la Sagra degli spaghetti all’amatriciana - Agenzia_Ansa : #Amatrice, a due anni dal #terremoto la rinascita è lenta - VIDEO - CyberNewsH24 : #Sisma 24/8/16.Ad Amatrice anche Di Maio -

Adè in corso la veglia in ricordo delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016. In rappresentanza del governo, è presenteil vicepremier Luigi di. Gremito il tendone allestito nell'area che ospitava l'istituto alberghiero. Alle 3 la fiaccolata per raggiungere quanto resta della chiesa di Sant'Agostino, dove saranno letti i nomi delle 239 vittime del terremoto, ricordateda 239 rintocchi di campana. Alle 3:36 la fiaccolata giungerà al memoriale di Parco Padre Minozzi.(Di venerdì 24 agosto 2018)