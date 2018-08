Simeone FI | “Zingaretti e D’Amato convochino sindacati e diano rassicurazioni ai

romadailynews

(Di venerdì 24 agosto 2018) Roma – “Chiarezza e rispetto degli impegni assunti. Questo è quello che la Regione Lazio ha il dovere di fare nei confronti di centinaia di lavoratori del servizio Cup regionale che stanno vivendo un momento complicatissimo, segnato da incertezza e timori per il proprio futuro. Persone che da anni svolgono con diligenza ed impegno il proprio lavoro fondamentale nell’erogazione di servizi agli utenti, tramite i call center e gli sportelli regionali della sanità, che in questi giorni si sarebbero trovati di fronte a quello che sembra un aut aut da parte della azienda che si è aggiudicata la nuova gara d’appalto”. “I lavoratori sarebbero stati messi di fronte a contratti che non rispettano le condizioni precedenti, alla riduzione dei già esigui salari di circa 200 euro, alla cancellazione degli scatti di anzianità ed al rapporto di esclusività per i contratti part ...