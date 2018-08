leggo

: Si trasferisce in Africa e contrae la malaria: muore un tecnico italiano di 46 anni - #trasferisce #Africa… - zazoomblog : Si trasferisce in Africa e contrae la malaria: muore un tecnico italiano di 46 anni - #trasferisce #Africa… - Fiorenz26826107 : @colvieux @000120o @AuschwitzMuseum Scusate, ma secondo voi l'Africa si trasferisce tutta qui? Si risolve il proble… - aledjdrummer : @CesareSacchetti Perché non si trasferisce in Africa? -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il suo lavoro era quello di selezionare gli alberi nelle foreste per avviarli alle segherie dove ne seguiva la lavorazione e la spedizione del prodotto semilavorato in tutto il mondo. Come capita a ...