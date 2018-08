«Sì - sono di destra. Ma i migranti li chiamo fratelli». Parla Nello Musumeci : Che cosa farà senza la politica, che è il suo mondo da cinquant'anni? «Non ci sono solo le elezioni. Mi occuperò dei nostri giovani, che oggi sembrano tutti ricoverati in un orfanotrofio della ...

Salvini : “Alleanza di centrodestra? Io non ho mai cambiato idea - sono altri che votano con Renzi e Pd” : “L’alleanza col centrodestra è finita? A livello locale governiamo bene in tanti comuni e regioni. Noi non abbiamo mai cambiato idea. Nelle ultime settimane è qualcun altro che vota sempre più spesso con Renzi e col Pd”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Lesina, in Puglia, all’inaugurazione della sede della Lega, punge lo storico alleato Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia, dopo le ...

Fusaro : 'Destra e sinistra sono cadaveri concettuali - la geografia politica oggi è alto contro basso' : Il filosofo Diego Fusaro nel merito del governo Lega-M5s durante il dibattito con il giornalista del Corriere Giuseppe Falci 9 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Germania - reati antisemiti aumentati del 10% nel 2018 : 349 su 401 sono motivati da ideologie di estrema destra : Attacchi fisici, insulti personali, slogan di odio: l’antisemitismo in Germania è in aumento. I nuovi dati parlano di 401 reati denunciati nei primi mesi del 2018 rispetto ai 362 dello stesso periodo dell’anno precedente: il 10,7% in più. Lo ha reso noto la risposta del governo tedesco all’interrogazione presentata al Bundestag dalla deputata Petra Pau (Die Linke). La maggior parte dei crimini sono motivati da ...

Governo - Martina : altro che populisti - sono estremisti di destra : "Togliamo di mezzo la parola populista dal nostro vocabolario: abbiamo davanti forze estremiste di destra, chiamiamole con il loro nome". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Maurizio ...

Come i no global sono diventati di destra : Erano nati alla sinistra della sinistra di governo, contro la terza via di Tony Blair, l'ottimismo di Clinton, la Germania socialdemocratica di Schroeder, l'Europa di Romano Prodi. Diciassette anni dopo il G8 di Genova, invece, i (nuovi) no global sono devoti al culto sovranista della destra, l'unica critica della globalizzazione rimasta sul mercato della politica mondiale. È uno spettacolare capovolgimento di segno – dalla sinistra ...

M5S : Renzi - sono vecchia destra altro che nuova sinistra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Alle bugie di chi dice: abbiamo svenduto l’Italia in cambio degli 80 euro, ho risposto con un post stamattina. Ho detto anche che l’imbarbarimento della politica italiana attraverso la distruzione dell’avversario attraverso fakenews è un danno strutturale che i Cinque Stelle hanno fatto alla società del nostro Paese”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“Potremo ...

Renzi : M5s è la vecchia destra - sono una corrente della Lega : Roma,, askanews, - Altro che "nuova sinistra", M5s è la "vecchia destra" che "manganella" gli avversari sul web, ha detto Matteo Renzi parlando all'assemblea Pd."Rispetto - ha spiegato - chi pensa che ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...