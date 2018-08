Si rompe tubo | allagato Tribunale Bari

Palagiustizia Bari - si rompe un tubo : allagato il tribunale civile. Fascicoli bagnati e computer in corto circuito : La rottura di un tubo dell’acqua in un bagno, ha causato l’allargamento di un intero piano del Palazzo di giustizia di piazza De Nicola a Bari. Si tratta dello stabile dove hanno sede il tribunale civile, la Corte di appello e – a causa della inagibilità dell’immobile di via Nazariantz – alcune cancellerie penali e il tribunale del Riesame. L’ufficio notifiche e l’ufficio esecuzioni al piano terra del palazzo, sono stati inondati ...

Palagiustizia Bari - si rompe un tubo e si allaga il tribunale civile. Fascicoli bagnati e computer in corto circuito : La rottura di un tubo dell’acqua in un bagno, ha causato l’allargamento di un intero piano del Palazzo di giustizia di piazza De Nicola a Bari. Si tratta dello stabile dove hanno sede il tribunale civile, la Corte di appello e – a causa della inagibilità dell’immobile di via Nazariantz – alcune cancellerie penali e il tribunale del Riesame. L’ufficio notifiche e l’ufficio esecuzioni al piano terra del palazzo, sono stati inondati ...

Paura in Toscana - si rompe un tubo del gas del metano : traffino in tilt nel Pisano : Attimi di panico in Toscana a causa di una fuga di gas nel Pisano. Si è resa necessaria la chiusura in entrambi i sensi di marcia del ponte che da Cascina conduce a Latignano. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale per regolare la viabilità nella zona. Secondo quanto si è appreso, durante le fasi di pulizia dell’argine di un canale è stato urtato un tubo della media pressione della linea di ...

Paura a Palermo - escavatore rompe tubo : è allarme per una fuga di gas. Traffico in tilt : Un’ingente perdita di gas in via Atenasio, nella zona di Cruillas, ha costretto la polizia municipale a chiudere viale Regione siciliana a Palermo in alcuni tratti. Timore per il rischio di un'esplosione.Continua a leggere