Si ferma sulla corsia di sorpasso dell’autostrada | incidente evitato per miracolo

Di Maio : 'Sulla gara Ilva ci fu eccesso di potere'. Ma Mittal non si ferma : Di Maio conferma: il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sulla procedura di cessione dell'Ilva è da martedì sulla sua scrivania. Si tratta di 35 pagine - fa sapere con un comunicato - nelle ...

Spazio - la Nasa conferma : c'è ghiaccio anche sulla Luna : Houston, askanews, - La Nasa non ha dubbi: c'è ghiaccio d'acqua anche sulla Luna. Un gruppo di scienziati ha direttamente osservato prove definitive di acqua ghiacciata nelle parti più fredde e meno ...

Gli scienziati confermano : c'è ghiaccio sulla Luna : Milano, 22 ago., askanews, - Prove inequivocabili della presenza di ghiaccio sulla superficie della Luna. Gli scienziati confermano la scoperta che ha fatto il giro del mondo e che, in un futuro, ...

Ischia - sostituisce la fototessera sulla carta d’identità con un selfie : fermato : Non era di suo gradimento la fototessera sulla carta d’identità scattata cinque anni prima, per questo un 52enne originario della provincia di Foggia ha pensato di sostituirla con un selfie che lo ritraeva con un panorama alle spalle. Il documento al momento di un check-in in albergo non ha però convinto l’addetto alla reception che ha segnalato l’accaduto alla polizia. La decisione presa in autonomia è costata all’uomo la ...

Incideva il suo nome sulla Fontana di Trevi : fermato 21enne : Stava incidendo il suo nome sul marmo della Fontana di Trevi, quando è stato sorpreso da una pattuglia della polizia locale, il giorno della vigilia di ferragosto. L'uomo, un cittadino romeno di 21 anni, nel corso delle procedure di identificazione, ha tentato la fuga.Bloccato dagli agenti del I gruppo Trevi, ha cercato di divincolarsi utilizzando un ombrello appuntito, poi sequestrato. Il ragazzo è stato condotto in stato di fermo ...

Jennifer Lopez non si ferma mai : allenamento anche in vacanza a Capri. Ecco le trazioni sulla barca : Jennifer Lopez è in vacanza a Capri insieme al fidanzato Alex Rodriguez da qualche giorno. Dopo aver stupito tutti cantando Let’s get loud sul tavolo di un locale, la cantante statunitense si è esibita in una serie di trazioni sulla barca dopo aver cenato al ristorante “Lo scoglio”. La 49enne, manco a dirlo, è apparsa decisamente in forma. L'articolo Jennifer Lopez non si ferma mai: allenamento anche in vacanza a Capri. Ecco le ...

Vertice sulla manovra di bilancio - Conte e Tria confermano flat tax e reddito di cittadinanza ma non dicono come troveranno i soldi : ... reddito di cittadinanza, in una legge di bilancio che deve fare i conti con un'economia in rallentamento e un deficit pubblico in crescita. Il quesito, in termini concreti, è rappresentato dalle ...

Per Pd e Forza Italia la conferma di Foa è illegittima. Cosa dicono la legge e lo Statuto Rai sulla Presidenza : La Lega insiste con Foa, le opposizioni denunciano l'arroccamento "illegittimo". Ma Cosa dice la legge? Dopo la bocciatura - per la mancata partecipazione al voto in Commissione di Vigilanza Rai delle opposizioni - di Marcello Foa come presidente della Rai, il partito guidato da Matteo Salvini ha fatto trapelare la sua intenzione di confermare il nome dell'ex giornalista, per il momento. Per le opposizioni si tratta di un atto contro la legge: ...

De Luca contro Saviano : "C'è chi con i diritti d'autore sulla camorra ci fa i milioni". Lo scrittore : "Affermazioni ridicole" : "Ci sono persone che prendono i diritti sugli sceneggiati, si fanno i milioni". Finisce nel mirino di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, la serie tv Gomorra: il governatore non nomina Roberto Saviano ma sembra proprio che molti dei suoi strali siano rivolti a lui. "La camorra c'è", dice il governatore, un concetto che ribadisce più volte, a voler sottolineare che non sta rinnegando l'esistenza e la ...

Per fermare i lapidatori in chief non ci resta (per ora) che tracciare segni sulla sabbia : Quando quei pii attaccabrighe degli scribi e dei farisei gli si fecero sotto con un’adultera da lapidare e una controversia legale da dirimere, Gesù si chinò a scrivere nella polvere con un dito. E’ una scena che si ripete tutti i giorni, non sette volte ma settanta volte sette. Si può dire che è lo

Chiamparino lancia il referendum sulla Tav : “Folle fermarla”. Plaude il centrodestra : «Se il governo bloccherà la Torino-Lione io sono pronto ad andare fino in fondo e convocare un referendum popolare». Ad affermarlo in una intervista a Repubblica è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. «Sono pronto a farlo, anche se mi auguro che il governo non prenda una decisione così folle come quella di bloccare una ferrov...

Roma - minivan si ferma sulla preferenziale in centro : autobus bloccato : Caos e disagi ieri mattina poco dopo le 11, in via del Tritone. Un minivan Ncc si ferma sulla corsia preferenziale della via: non importa se alle sue spalle ci sono autobus e taxi. Il semaforo è verde,...

Anche dai dati della Relazione 2018 sulla Procreazione Medicalmente Assistita lo corfermano : il ricorso tempestivo alla PMA permette di ottenere risultati migliori : La Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita è stata trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2018. Dai dati emerge una chiara indicazione per le coppie infertili: meglio ricorrere il prima possibile alla Procreazione Medicalmente Assistita. La Relazione del 2018 si riferisce ai dati raccolti nell’anno 2016. Per quanto riguarda la distribuzione dell’attività fra i diversi tipi di Centro di PMA, ...