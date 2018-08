Si è mosso in territorio positivo il settore automotive dell' Italia | +2 | 05% | | si

Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 83% - : Mette il turbo il comparto telecomunicazioni in Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Telecommunications , che mostra un timido +0,33%, e chiude a quota 286,...

Si è mosso in territorio positivo il settore automotive dell'Italia - +1 - 18% - - corre Ferrari : Scambi positivi per il comparto italiano auto e ricambi , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Si è mosso in territorio positivo il comparto del commercio in Italia - +2 - 35% - - giornata euforica per MARR - +3 - 81% - : Teleborsa, - Mette il turbo il settore vendite al dettaglio Italiano che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Retail, che mostra un timido +0,5%, e chiude a quota 528,...

Si è mosso in territorio positivo il comparto del commercio in Italia - +2 - 35% - - giornata euforica per MARR - +3 - 81% - : Mette il turbo il settore vendite al dettaglio Italiano che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Retail , che mostra un timido +0,5%, e chiude a quota 528,82. Intanto ...

Si è mosso in territorio positivo il settore Automotive dell'Italia - +1 - 73% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler - +2 - 81% - : Teleborsa, - Balzo per il comparto italiano auto e ricambi che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Automobiles & Parts e riporta una performance dell'1,73%, dopo i cali dei ...