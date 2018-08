' Shark Il primo squalo' | la squalomania torna e sbanca il botteghino

Box Office Italia - Shark : Il primo squalo con Jason Statham si divora il weekend in sala : ... è il miglior esordio per un film addirritura da giugno, troviamo Ocean's 8 , il film di Gary Ross con un cast all star tutto al femminile dedito al mondo delle rapine , Cate Blanchett, Sandra ...

Shark – Il primo squalo - tra horror balneare e vecchia fantascienza : Nonostante si presenti come un horror balneare con squalo assassino (immenso, gigantesco, preistorico ma pur sempre uno squalo con pinna che affiora), Shark – Il primo squalo è in realtà l’opposto logico di Sopravvissuto o Interstellar, la risposta reazionaria ai territori che hanno esplorato opere sofisticate come Arrival e Gravity. Questa storia di un megalodonte immenso, attivo in una parte dell’oceano sconosciuta (più profonda della ...