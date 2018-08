Shanghai e Tokyo in rialzo Il Nikkei 225 guadagna lo 0 | 85%

trend-online

: #market Europe set to open lower. Europa vista debole in avvio. Tokyo +0,13% Hsi -0,8% Shanghai -0,4% USD/JPY 110,8 EUR/USD 1,15 55 - PaoloTrombin : #market Europe set to open lower. Europa vista debole in avvio. Tokyo +0,13% Hsi -0,8% Shanghai -0,4% USD/JPY 110,8 EUR/USD 1,15 55 - TokyoNightLight : RT @kotecinho: vamos a ver la serie 'Shanghai Streets' del amigo @cbje_tokyo - Las_Luo : RT @kotecinho: vamos a ver la serie 'Shanghai Streets' del amigo @cbje_tokyo -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Come nota il Financial Times, nelle ultime settimane Pechino ha aumentato la sua opera di stimolo, confermando il rallentamento dell'economia cinese. Intervento anche per la Hong Kong Monetary ...