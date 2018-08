Shadow War è l’ultimo DLC di Call of Duty WW2 | trailer | uscita e mappe

Call of Duty WWII : nuovo trailer e dettagli per il DLC Shadow War : Il quarto pacchetto DLC per Call of Duty: WWII, Shadow War, è in arrivo la prossima settimana, il 28 agosto per PS4. In vista del lancio Activision ha rilasciato un nuovo trailer per mostrare ai fan quello che devono aspettarsi.Come riporta VG247.com, il DLC include tre mappe multiplayer, Airship, Chancellery e Excavation, oltre a una nuova missione War Mode e l'ultimo capitolo della saga Nazi Zombies.Airship è ambientata in una base nemica ...

Warhammer : Vermintide 2 : il DLC "Shadows Over Bogenhafen" è in arrivo alla fine del mese : Fatshark ha da poco annunciato l'arrivo del nuovo DLC per Warhammer: Vermintide 2, intitolato "Shadows Over Bogenhafen". Il contenuto è previsto in uscita il prossimo 28 agosto e maggiori informazioni saranno svelate all'imminente Gamescom di Colonia.Come segnala Gamingbolt, il CEO di Fatshark, Martin Wahlund, ha commentato: "i giocatori saranno invitati a Bogenhafen, una città in cui gli eroi saranno messi alla prova come mai prima d'ora".Read ...

Sekiro : Shadows Die Twice : From Software non comprometterà la sua visione per attrarre un particolare tipo di giocatore : Sekiro: Shadows Die Twice, il prossimo atteso gioco targato From Software, è stato rivelato all'E3 2018 e, a parte la solita eccitazione per un gioco proveniente da uno sviluppatore tanto amato, si è creato un certo livello di apprensione per la loro partnership con Activision.Da allora, alcune persone hanno espresso dubbi sul fatto che Activision potrebbe tentare di rendere più accessibile il gioco di From Software, il che sarebbe enormemente ...