Sgravi fiscali Pensionati | benvenuti al Sud ma senza limiti

Manovra : stop all'Iva - Sgravi fiscali ridotti e via gli 80 euro. Quota 100 con gradualità : Avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza. Ma anche un primo intervento sulle pensioni e quella spinta agli investimenti che è il chiodo fisso del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il vertice ministeriale che ha preceduto il Consiglio dei ministri di ieri è servito a fare il punto della situazione prima della , breve, pausa estiva e a fissare l'agenda per ...

Vaccini : l’Australia taglia gli Sgravi fiscali ai genitori ‘no vax’ : ‘No Vaccini ? No sgravi fiscali ’. E’ stata ribattezzata così la politica intrapresa dall’Australia contro i genitori che non immunizzano i propri figli: se così decidono, ne pagano letteralmente il conto. Ed è di oggi la notizia che Sidney ha inasprito ancora di più le già vigenti regole punitive per i ‘no vax’: come riporta l”Independent’, si perdono ora 28 dollari di sgravi fiscali ogni 15 giorni ...

