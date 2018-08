lastampa

: Severo, freddo, ma capace di grandi sorprese: ecco il ritratto di Steve Jobs secondo la figlia @LaStampa - MarcusGuion : Severo, freddo, ma capace di grandi sorprese: ecco il ritratto di Steve Jobs secondo la figlia @LaStampa -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Dopo l’anteprima di Vanity Fair della scorsa settimana, anche il New York Times dedica ampio spazio al libro della figlia di, Lisa Brennan-. Si intitola Small Fry - A memoir, ed esce il 4 settembre per Grove Press (in italiano Pesciolino, Rizzoli), ma ormai c’è poco che ancora non si sappia. ...