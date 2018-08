Serie tv | i 10 titoli dell’autunno da non perdere

vanityfair

(Di venerdì 24 agosto 2018) Dimenticate Cristina Yang. Appeso il camice da chirurgo di Grey’s Anatomy, Sandra Oh torna come protagonista dellapiù attese dell’autunno, Killing Eve (su TimVision), il thriller psicologico di Phoebe Waller-Bridge (la creatrice di Fleabag), che le ha fruttato la candidatura agli Emmy Awards. LEGGI ANCHEEmmy Awards 2018, tutte le nomination Oh è qui Eve Polastri, un’agente dei servizi segreti stanca delle solite scartoffie che comincia a indagare su Villanelle (Jodie Comer), una killer psicopatica per la quale sviluppa un’ossessione. LEGGI ANCHE«The Good Doctor», identikit del buon dottore che ha conquistato il pubblico Fra gli altridella prossima stagione da segnarsi c’è ovviamente anche L’Amica Geniale (a novembre su Raiuno), che sarà presentata alla Mostra del Cinema di Venezia e adatta il primo dei quattro romanzi di Elena Ferrante, quello che ...