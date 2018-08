Serie C : mercato prolungato fino al 31/8 : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Il Commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dall'Associazione Italiana ...

Figc - proroga a mercato Serie C fino al 31 agosto : Il mercato della Serie C è stato prorogato fino al 31 agosto. “Il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega italiana calcio professionistico e dall’Associazione italiana calciatori (Aic) in ordine alla proroga dei termini di tesseramento per le società di Serie C, concede ai club di effettuare acquisti e cessioni di calciatori non provenienti da federazioni ...

Serie C - ufficiale : il mercato chiuderà il 31 agosto : ROMA - Il mercato della Serie C non chiuderà il 25 agosto, bensì il 31. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini , preso atto delle esigenze ...

Calciomercato - i calciatori che possono ancora lasciare la Serie A [FOTO] : 1/6 Candreva (Foto Jennifer Lorenzini/LaPresse) ...

Bari - De Laurentiis scatenato : “presto in Serie A - ecco il nuovo allenatore” - tutto anche sul mercato : Dopo il fallimento il Bari si prepara a ripartire dalla Serie D con De Laurentiis presidente. Importanti obiettivi del numero uno, annunciato il nuovo allenatore: “il presidente sarà mio figlio Luigi, il sottoscritto ed Edoardo, l’altro mio figlio, saremo presidenti onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il prima possibile. Cornacchini sarà l’allenatore? Sì, a breve Pompilio spiegherà il perché della scelta. Abbiamo scelto ...

Mercato Serie A - Cantù piazza il colpo Tony Mitchell : ROMA - La Red October Cantù prosegue la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione riportando in Italia l'ala piccola statunitense, Tony Mitchell. Nato nel 1989 e firmatosi ...

Calciomercato Torino - due cessioni : Coppola e Procopio in Serie C : Torino - Il Torino ha ceduto due baby elementi nelle Serie inferiori. E' ufficiale il passaggio del portiere Domenico Coppola al Cuneo, mentre il difensore Matteo Procopio andrà a farsi le ossa nella ...

Oggi riparte il campionato di Serie A : caccia alla Juventus; mercato chiuso : Ci siamo, finalmente Oggi riparte la Serie A. Si ritorna alla routine di sempre tra anticipi e posticipi del Sabato, i match della Domenica e la novita' del Monday-Night; l'attesa è oramai finita e come ogni anno c'è curiosita' nello scoprire come si aprira' il campionato, quest'anno ancora più avvincente grazie alla presenza di nuovi giocatori importanti provenienti dagli altri campionati e con molte squadre che si sono ulteriormente ...

Calciomercato Serie B : Benevento e Foggia le regine - bene la Salernitana. Deludono Carpi e Venezia. Ecco tutti i probabili 11 : La sessione estiva del Calciomercato è andata in archivio. Alle 18 di ieri è calato il sipario sulla campagna acquisti della Serie A e della Serie B. Per la Lega Pro invece la deadline è fissata tra una settimana. Dopo aver stilato il pagellone per i movimenti della massima Serie, oggi andremo ad analizzare il mercato condotto dalle squadre del campionato cadetto con numerosi colpi importanti messi a segno. benevento, Foggia e Salernitana ...

Calciomercato - spesa record da 1.2 miliardi in Serie A : Premier più vicina. Juve la più spendacciona d'Europa : La chiusura anticipata del mercato in Italia rispetto agli anni passati ha cambiato le dinamiche dei trasferimenti, ma non certo la portata in termini economici. La crescita delle spese effettuate in ...

Serie A - il mercato sottospra : quando le 'piccole' sognano in grande : Sarà per l'effetto CR7. O semplicemente per la voglia di stupire, anche non ai primissimi livelli. Sta di fatto che pure l'altra Serie A ha deciso di presentarsi ai nastri di partenza con volti ...

Serie A al via con la Juve ancora più forte. Il pagellone del calciomercato : Torna l'ex campionato più bello del mondo che, con la sessione di calciomercato chiusasi ieri sera, ha fatto di tutto per riavvicinarsi ai bei tempi andati, quando il meglio del calcio mondiale giocava qui da noi. Si è investito tanto, ...