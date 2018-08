Serie BKT | Brescia - Perugia inaugura gli anticipi su Rai Sport stasera su Rai 2

La Serie BKT 2018/2019 al via su DAZN : Scatterà venerdì 24 agosto su DAZN, con l’atteso match tra Brescia e Perugia, la stagione 2018-19 della Serie BKT, conosciuta anche come “Il Campionato degli Italiani”, per la peculiarità di rappresentare la quasi totalità del territorio nazionale. Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 8 dei 9 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, ...

La Serie BKT al via venerdì : ma l’AIC è pronta a denunciare la Lega : "La Serie B inizierà regolarmente venerdì con l'anticipo Brescia-Perugia". Così il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha annunciato il regolare inizio del campionato. L'articolo La Serie BKT al via venerdì: ma l’AIC è pronta a denunciare la Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT - Tommasi : «Rinviare le prime due giornate» : Il presidente dell'AIC Damiano Tommasi si è espresso contro la decisione di Figc e Lega B di bloccare i ripescaggi e di far partire il campionato il 24 agosto. L'articolo Serie BKT, Tommasi: «Rinviare le prime due giornate» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT 2018-2019 a 19 squadre : lunedì 13 agosto i calendari : Mancano ormai solo due settimane alla partenza del campionato di Serie BKT, ma il calendario non è stato ancora definito. Il sorteggio infatti è già stato rinviato in virtù delle situazioni che coinvolgevano alcune squadre ancora da definire. A chiarire la situazione attuale ci pensa la Lega B. che ha comunicato con una nota ufficiale […] L'articolo Serie BKT 2018-2019 a 19 squadre: lunedì 13 agosto i calendari è stato realizzato da Calcio ...

Serie BKT - l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai : L'anticipo del venerdì della nuova Serie BKT sarà trasmesso in chiaro sulle reti Rai L'articolo Serie BKT, l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT - rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi : Convocata per il 30 luglio l'assemblea della Lega Serie B. All'ordine del giorno i diritti tv in chiaro e il numero di sostituzioni per il campionato di Serie BKT. L'articolo Serie BKT, rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Covisoc boccia l’Avellino - ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT : Il club irpino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie BKT. E' la terza società dopo Bari e Cesena che viene esclusa dal torneo cadetto. L'articolo La Covisoc boccia l’Avellino, ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calendario Serie BKT 2018-2019 - il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza : Le vacanze delle squadre stanno ormai per giungere al termine (alcuni club sono già al lavoro) e si avvicina il momento dell’inizio della nuova stagione 2018-2019. Manca così sempre meno a uno dei momenti più attesi da tutti gli appassionati, la stesura del Calendario, una fase in cui i tifosi hanno la possibilità di iniziare […] L'articolo Calendario Serie BKT 2018-2019, il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza è stato ...

Serie BKT 2018-2019 | Calendario - date - tutte le partite della serie cadetta : Arriva il nuovo nome della serie B. Per quel che riguarda il Calendario si partirà sabato 25 agosto, con l’open day venerdì 24, con l’ultima giornata che si giocherà invece sabato 11 maggio 2019...

Serie B - si cambia nome : si chiamerà Serie BKT : MILANO - La Serie B ha un nuovo title sponsor e cambia nome. È stato presentato oggi a Milano l'accordo con BKT , che diventerà da domani il marchio legato al campionato cadetto. L'accordo sarà valido ...

La Serie B cambia nome : sarà Serie BKT : MILANO - La Serie B ha un nuovo title sponsor e cambia nome. È stato presentato oggi a Milano l'accordo con BKT , che diventerà da domani il marchio legato al campionato cadetto. L'accordo sarà valido ...

La Serie B cambia nome : sarà Serie BKT : La Serie B ha un nuovo title sponsor e cambia nome. È stato presentato oggi a Milano l'accordo con BKT, che diventerà da domani il marchio legato al campionato cadetto. L'accordo sarà valido per le ...

La Serie B ha un nuovo sponsor : presentato l'accordo con BKT : La Serie B ha un nuovo title sponsor e cambia nome. È stato presentato a Milano l'accordo con BKT, che diventerà da domani il marchio legato al campionato cadetto. l'accordo sarà valido per le ...