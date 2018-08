Serie A | via alla seconda giornata con il big match Juventus-Lazio

Al via la Serie B con tante novità : Il posticipo è Benevento-Lecce : Al via la Serie B con tante novità: Il posticipo è Benevento-Lecce. Dopo settimane di polemiche si alza il sipario sul nuovo The post Al via la Serie B con tante novità: Il posticipo è Benevento-Lecce appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

La nuova Serie B al via su DAZN : ... 3 per giornata,, tutte le partite di Serie BKT, LaLiga e Ligue 1, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup, oltre a un'ampia offerta multi-sport composta da sport ...

Inizia la Serie B : Brescia-Perugia dà il via al campionato delle polemiche : Si parte stasera con la sfida del Rigamonti, ma il format a 19 squadre potrebbe essere stravolto dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni il 7 settembre

Al via la Serie B 2018-2019 : come vederla gratis su DAZN : Inizia ufficialmente venerdì 24 agosto la Serie B 2018-2019, definita anche come “Il Campionato degli Italiani”, per la peculiarità di rappresentare praticamente tutto il territorio nazionale. Si parte con una delle novità introdotte da questa annata, l’anticipo del venerdì che questa volta sarà Brescia-Verona. Fischio d’inizio alle ore 21. come vedere la Serie B gratis […] L'articolo Al via la Serie B 2018-2019: come vederla ...

Tim cambia strategia : via lo sponsor a 14 club di Serie A : Con il nuovo corso targato Amos Genish, il gruppo telefonico rivede i rapporti con i club di Serie A: si proporrà come produttore e fornitore di contenuti. L'articolo Tim cambia strategia: via lo sponsor a 14 club di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anche la Serie D slitta : campionati al via il 16 settembre : Non sembra esserci pace per i campionati minori. Dopo la Serie C, Anche la Serie D posticipa l’inizio dei campionati al 16 settembre, anziché il 2 dello stesso mese come già stabilito in precedenza dal Dipartimento Interregionale. La decisione definitiva è stata annunciata dal presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia. La scelta nasce con […] L'articolo Anche la Serie D slitta: campionati al via il 16 settembre è ...

Serie D - il via il 16 settembre - gironi il 30 agosto : ...il cui organico potrebbe subire variazioni dopo che l'inizio della Serie C è stato posticipato ugualmente al 16 settembre in attesa dell'esito delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport ...

Serie D - Rinviata la sfida di Coppa Italia contro la Fidelis Andria : FASANO - Rinviata la gara dei preliminari di Coppa Italia della Città di Fasano in programma domenica prossima sul campo della Fidelis Andria. Come era prevedibile la società andriese ha richiesto ed ...

La Serie BKT 2018/2019 al via su DAZN : Scatterà venerdì 24 agosto su DAZN, con l’atteso match tra Brescia e Perugia, la stagione 2018-19 della Serie BKT, conosciuta anche come “Il Campionato degli Italiani”, per la peculiarità di rappresentare la quasi totalità del territorio nazionale. Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 8 dei 9 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, ...

SALVINI CONTRO SAVIANO - "È TORNATO CON LE SUE FESSerie"/ E la figlia del Ministro sbuca in diretta Facebook : SALVINI CONTRO SAVIANO sui migranti: il Ministro, "finisce l'estate e tornano le sue fesserie". Lo scrittore replica, "Ministro della Mala Vita, se viola la Costituzione c'è il carcere"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 23:00:00 GMT)

Diciotti - rissa social Saviano-Salvini : 'Eversore' - 'FesSerie' : Roma, 22 ago., askanews, - Nuovo duro scontro via social tra lo scrittore Roberto Saviano e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla vicenda della nave Diciotti. L'imbarcazione della Guardia ...

Salvini contro Saviano - "è tornato con le sue fesSerie"/ Lo scrittore - "ministro Mala Vita rischia il carcere" : Salvini contro Saviano sui migranti: il ministro, "finisce l'estate e tornano le sue fesserie". Lo scrittore replica, "ministro della Mala Vita, se viola la Costituzione c'è il carcere"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:21:00 GMT)

Diciotti ferma a Catania. L'Ue : 'Intervenire'. Malta attacca l'Italia. Savini a Saviano : 'Dice fesSerie' : Non si sblocca la situazione della Diciotti con il suo carico di 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il ...

Salvini-Saviano - scontro sui migranti. Il ministro : 'Tornano le sue fesSerie' : 'Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere', aggiunge Saviano. La nave Diciotti è ...