Serie A Story Stagione 1998-99 | il Milan torna Campione d’Italia nell’anno del suo

American Horror Story : Apocalypse Connie Britton e Dylan McDermott tornano nella Serie : Ryan Murphy deve essere un uomo estremamente preciso e soprattutto convincente. Aveva annunciato che l'ottava stagione di American Horror Story sarebbe stata il crossover tra Murder House e Coven (la prima e la terza stagione della serie tv antologica di FX) e pian piano sta riuscendo a riportare tutti gli attori e i loro personaggi nella produzione.The Wrap ha anticipato in anteprima che Connie Britton e Dylan McDermott saranno ...

Michael Raymond-James in Tell Me a Story al fianco di Paul Wesley : annunciati nuovi arrivi nella Serie di Kevin Williamson : Il primo trailer di Tell Me a Story è stato già pubblicato nei giorni ma, a quanto pare, Paul Wesley e il cast della serie avranno presto a che fare con una serie di new entry nella serie a cominciare da Michael Raymond-James, l'amato personaggio di Once Upon a Time. La serie firmata da Kevin Williamson accoglierà nuovi membri del cast a partire da Raymond-James passando per Kurt Yaeger (Quarry, NCIS: Los Angeles, Sons of Anarchy) e finendo a ...

Serie A Story - stagione 1997-98 : arriva il “Fenomeno” Ronaldo - ma la Juve vince ancora tra le polemiche : Siamo nel 1997. Un certo Ronaldo Luis Nazario De Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo o anche “il Fenomeno”, si impone all’attenzione del calcio mondiale dopo una strepitosa stagione con la maglia del Barcellona, dove segna 34 reti in 37 partite. Molti club di tutto il mondo fanno carte false per assicurarsene le prestazioni, ma a spuntarla è una squadra della nostra Serie A: l’Inter, che lo acquista per la cifra (ai tempi) record di 50 ...

Tell me a story - la Serie in cui le fiabe classiche diventano thriller e horror : Non poteva che essere il 31 ottobre, cioè Halloween, la data di realese di di Tell me a story una nuova serie CBS che propone favole classiche rivisitate per adulti. Così rivela il trailer della prima stagione, che si comporrà di dieci episodi a scadenza settimanale. La mente del progetto è quella di Kevin Williamson, già ideatore di The Vampire Diaries, The Following – oltre che di Dawson’s Creek – e premiato sceneggiatore di ...

American Horror Story 8 - Jessica Lange torna nel cast e la Serie avrà una decima stagione : Direttamente dall'incontro di American Horror Story: Apocalypse al TCA (Television Critcs Association) press tour, arrivano due notizie che faranno felici i fan della saga creata da Ryan Murphy: il ritorno di Jessica Lange e il rinnovo per una decima stagione.L'ottava stagione di American Horror Story avrà Apocalypse come aggiunta al titolo e, come anticipato da diverso tempo, rappresenterà l'atteso crossover tra la prima stagione (Murder ...

Jessica Lange in American Horror Story Apocalypse : la Serie ottiene il rinnovo per una decima stagione : Jessica Lange in American Horror Story Apocalypse, il sogno dei fan si è avverato e adesso la strada del capitolo, crossover tra Murder House e Coven, è in discesa. Per settimana i fan hanno sperato in un suo ritorno convinti che un incontro tra le due serie sicuramente non potesse prescindere dalla regina di American Horror Story e così sarà. Il ritorno dell'Anticristo passerà dalla "nonna" e non solo visto che, proprio all'incontro con la ...

Serie A Story - 1996-97 : la Juve conquista il mondo : 1996. E’ l’inizio di una rivoluzione in Serie A come in tutto il calcio europeo: la sentenza Bosman permette alle società europee di schierare un numero illimitato di giocatori extracomunitari e fece sì che i calciatori giovassero di maggior libertà contrattuale. Sembra uscirne sfavorita la Juventus campione d’Europa in carica a causa delle cessioni di Vialli e Ravanelli diretti verso l’Inghilterra, ma questi ultimi verranno sostituiti da ...

Serie A Story : cronaca del campionato 1995-96 : L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus ha riportato molti appassionati di calcio a quello che era il periodo d’oro del movimento calcistico italiano, gli anni ’90, in cui molti top player sceglievano l’Italia per cercare consacrazione e c’era una maggior competizione e divario minore tra le varie big in lotta per lo scudetto, facendo sì che non esistessero favorite della vigilia. Facciamo pertanto un flashback nella stagione ...

American Horror Story 8 : Apocalypse segna il ritorno della Serie Tv : American Horror Story 8 non tarderà ad arrivare sui piccoli schermi mondiali. L’appuntamento in tv è un evento ancora più atteso dai fan della serie firmata Ryan Murphy, con alle spalle otto anni di successi. Il Comic Con 2018 ci ha permesso di conoscere alcuni dettagli in più sulla premiere: in regalo, una key art che molto probabilmente farà parte della sigla. Sappiamo già che American Horror Story 8 segnerà il crossover fra Coven e ...

Annunciata la data della première di American Horror Story 8 e delle altre Serie FX : il calendario completo : Annunciata la data della première di American Horror Srory 8 pochi giorni dopo la conferma del crossover tra Murder House e Coven. I fan della saga antologica firmata da Ryan Murphy non potrebbero essere più felici soprattutto alla luce del fatto che la serie tornerà per la sua ottava stagione molto presto "Tra non molto tempo”. Così recita la didascalia postata sul profilo ufficiale della serie proprio qualche ora fa dopo l'annuncio, da ...