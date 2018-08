Serie A | pronostici | quote e analisi 2^ giornata | Match del 25-26 e 27 agosto

Pronostici Serie A - i consigli della seconda giornata : Pronostici Serie A – Prende il via la seconda giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto con due partite spettacolari. La Juventus proverà a confermarsi, di fronte un osso durissimo, la Lazio, l’anticipo serale vedrà lo scontro tra Napoli e Milan. Altra domenica di emozioni, nel primo match in campo Spal e Parma, in serata tutte le altre partite. Scontro salvezza tra Cagliari e Sassuolo, esordio della ...

Pronostici Serie B - i consigli della prima giornata : Pronostici Serie B – Dopo la tensione ed il caos delle ultime settimane prende il via il campionato di Serie B, un torneo che preannuncia spettacolo e colpi di scena. Esordio con il botto, di fronte Brescia e Perugia in campo in una partita che potrebbe regalare emozioni e gol. Nella giornata di sabato tante sfide interessanti, trasferte per Pescara e Palermo rispettivamente contro Cremonese e Salernitana, in serata il Venezia contro ...

Pronostici Serie A - 25-26-27 Agosto 2018 : Consigli Scommesse 2^ Giornata : Dopo un primo turno monco la Serie A ci offre finalmente il suo organico a pieno regime, in una tre giorni di incontri assolutamente di alto livello, a partire dagli anticipi. Tocca infatti ancora a Juventus e Napoli fare gli onori, lasciando nel posticipo del lunedì un Roma–Atalanta che già al solo pensiero scalda i nostri fini palati. Pronti per andare a scoprire assieme i Pronostici e i Consigli per le Scommesse? Pronostico ...

Pronostici del 24 agosto : Serie B e calcio estero in evidenza : Tra queste anche Brescia-Perugia, che verrà seguita in cronaca diretta su questo sito. Bayern Monaco-Hoffenheim over 2,5 , ore 20.30, Comincia il massimo campionato tedesco. Il Bayern Monaco vuole ...

PRONOSTICI Serie A 2018 / Quote e scommesse : focus sul primo Derby (1^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite di questo fine settimana, previste per la prima giornata del campionato italiano 2018-2019. Occhio a Torino-Roma.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 14:52:00 GMT)

Griglia di partenza Serie A 2018-2019 : scudetto - Champions League - salvezza. Tutte le favorite e i pronostici : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Tutto ormai è pronto per l'inizio del massimo campionato italiano di calcio ma vediamo nel dettaglio la Griglia di partenza di OA Sport con Tutte le favorite e i pronostici sulle 20 squadre. LOTTA PER LO scudetto: 1. Juventus sempre in pole position. I Campioni d'Italia partono ancora davanti a tutti e puntano allo scudetto ...

Pronostici Serie A - 18-19-20 Agosto 2018 : Consigli Scommesse 1^ Giornata : Partenza col botto! Sabato prossimo la Serie A torna a farci compagnia, e la partenza è di quelle che catalizzano subito l’attenzione: un Bentegodi stracolmo assisterà al debutto in Italia della stella, quel CR7 che fino a un mesetto fa sembrava poter giocare nel nostro campionato giusto a Fifa e Pes. Ma pure il posticipo, Lazio-Napoli, è di quelli da leccarsi i baffi. C’è poi curiosità attorno a Inter e Roma dopo la rivoluzione estiva, ...

Pronostici Serie A - 1^ giornata : i consigli delle partite del massimo campionato italiano : Pronostici Serie A – La Serie A torna finalmente in campo, si gioca la prima giornata del massimo campionato italiano. La giornata prende il via con in campo i campioni d’Italia in carica, la Juventus dovrà vedersela sul campo del Chievo, trasferta da non sottovalutare per la squadra di Massimiliano Allegri, subito in campo Cristiano Ronaldo, grande attesa per vedere all’opera il fuoriclasse portoghese. Anticipo serale che ...

Pronostici - William Hill dà il bentornato alla Serie A con le Migliori Quote nelle giornate di campionato : Pronostici Serie A – Riflettori puntati sul grande protagonista del calciomercato estivo: Cristiano Ronaldo debutterà con la Juventus in casa del Chievo e i tifosi bianconeri si aspettano da subito di assistere a qualche prodezza del super bomber portoghese. A giudicare dalle Quote sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, per i campioni in carica la strada sarà tutta in discesa: il ...