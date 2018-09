Serie A | pronostici | quote e analisi 2^ giornata | Match del 25-26 e 27 agosto

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : quale esito esatto al Tardini? (anticipi 3^ giornata) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse per le partite valide come anticipi della terza giornata del primo campionato italiano, oggi sabato 1 settembre.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:23:00 GMT)

Probabili Formazioni Serie B 2018-2019 - 2^ Giornata e Pronostici : Serie B 2018-2019: scopri tutte le Probabili Formazioni e i Pronostici della seconda Giornata, in programma sabato 1 e domenica 2 settembre 2018. Si parte alle 18 con quattro incontri. Dopo l’anticipo di venerdì tra Palermo e Cremonese, tra sabato 1 e domenica 2 settembre scende in campo la Serie B per la seconda Giornata. Dopo un turno sono al comando a punteggio pieno Cittadella e Venezia (il Foggia è partito con 8 punti di ...

Serie A : i pronostici della terza giornata - Inter e Juventus impegnate in trasferta : La Serie A gioca in questo weekend dal 31 agosto al 2 settembre la sua terza giornata e non è mai semplice fare pronostici, in un torneo dove specie in questo periodo dell'anno le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Abbiamo visto in questi primi turni come conti molto la condizione atletica che i giocatori hanno. C'è chi è già in gran forma e chi invece sta facendo un po' di fatica. Vediamo nel dettaglio quali sono le sfide che ci attendono in ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : fiducia a Inter e Lazio : Domani, il match di San Siro tra Milan e Roma darà il via alla terza giornata del campionato, l’ultima prima della pausa dedicata alle nazionali. L’Inter va a caccia di punti al “Dall’Ara”, dopo le deludenti prestazioni offerte finora. Impegno apparentemente semplice quello della Juventus, in trasferta a Parma contro i neopromossi ducali. La Fiorentina vuole dare seguito al successo Interno dello scorso turno, ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : il Palermo cerca la prima vittoria - allo Scida possibile pioggia di gol : La seconda giornata della Serie B più strana degli ultimi anni prenderà il via nella serata di venerdì con l’incontro tra Palermo e Cremonese. Il turno proseguirà nelle giornate di sabato e domenica, in cui spiccano il derby veneto tra Padova e Venezia e la sfida tra Crotone e Foggia. Il Benevento osserva il suo turno di riposo, mentre il neo promosso Livorno esordirà a Pescara. Palermo-CREMONESE 1 – Il pareggio di Salerno per ...

Pronostici Serie A - 31 agosto - 1-2 settembre 2018 : Consigli Scommesse 3^ Giornata : Anticipate di un giorno tutte le partite (per la Nations Cup), con il big match Milan-Roma in programma già venerdì sera a scaldare la 3a Giornata di Serie A. Un ricchissimo antipasto che anticipa le gare di Inter e Juventus, il sabato, passando a Firenze per l’aperitivo domenicale prima della carrellata di match della sera. Tra chi vuole intascarsi i primi punti (la Lazio in casa col Frosinone, il Chievo contro l’Empoli, ma anche la Samp) ...

