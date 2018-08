Selinunte | in scena per il Festival della Luce | Mobbidicchi | un viaggio nel male profondo

Domani “Teatri di Pietra” al Parco Archeologico di Selinunte : va in scena Papposileide : “Teatri di Pietra sta offrendo al vasto pubblico l’opportunità di godere non solo del clima di profonda riflessione sui fatti e sugli umani dell’antichità così come emergono dalle straordinarie pièces teatrali che, riviste a volte in chiave moderna, offrono uno spaccato ancora oggi valido sulla condizione dell’uomo sulla Terra ma, soprattutto, della bellezza lussureggiante dei ruderi archeologici di una delle più grandiose polis greche del ...