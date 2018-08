Seehofer non vuole i richiedenti asilo | ma accaparra i migranti qualificati

Kabul - suicida afgano migrante espulso dalla Germania/ Polemica contro il Ministro Seehofer : “non è colpa mia” : Migrant Afghano suicida a Kabul dopo espulsione dalla Germania: polemiche contro il Ministro Seehofer per la linea dura dei respingimenti, "non è colpa mia" (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Salvini vede Seehofer : “Incontro positivo”. Ma sui movimenti secondari non c’è intesa : “Serve più collaborazione” : Un incontro “molto positivo”. E un nuovo vertice, tra circa due settimane, probabilmente a Milano. Tanto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, quanto l’omologo tedesco, Horst Seehofer, sono usciti dal bilaterale di Innsbruck, alla vigilia della riunione dei ministri dell’Interno europei, apparentemnete soddisfatti. Uno scambio “positivo” lo ha definito il leader della Csu, membro del governo Merkel, ...

MIGRANTI - Seehofer "NEGOZIEREMO RINVIO PROFUGHI IN ITALIA"/ Orban : "Ungheria non è lo stato di primo ingresso" : MIGRANTI, SEEHOFER: “Negozieremo il RINVIO dei PROFUGHI in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Seehofer vede Kurz - 'non attesi accordi' : ANSA, - BERLINO, 5 LUG - Il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, smorza le attese sull'incontro di oggi con il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, sulla zona transito ai confini tedesco-...

Germania - Seehofer : “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” : Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” Continua a leggere L'articolo Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” proviene da NewsGo.

Germania : Seehofer “Non mi faccio licenziare da Merkel”/ Ma c'è accordo sui migranti e lui resta : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 01:01:00 GMT)

GERMANIA : Seehofer “NON MI FACCIO LICENZIARE DA MERKEL”/ Migranti - ultime notizie : “è Cancelliera grazie a me” : GERMANIA, SEEHOFER contro Merkel: vuole dimettersi. ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione Migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Seehofer - Merkel non mi licenzierà : ANSA, - BERLINO, 2 LUG - "Non mi lascio licenziare da una cancelliera che sta lì solo grazie a me". È quello che ha affermato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer in un'intervista alla ...

Germania - ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano : “Stabilità governo non in questione” : Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Continua a leggere L'articolo Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in ...

GERMANIA - CAOS MIGRANTI : ULTIMATUM Seehofer A MERKEL/ Ultime notizie : Csu - “non a rischio Governo con Cdu” : GERMANIA, SEEHOFER contro MERKEL: vuole dimettersi. Ultime notizie, il Governo rischia di spaccarsi per la questione MIGRANTI: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:18:00 GMT)

Merkel in bilico. Il ministro Seehofer : via se non cambia sui migranti : Il presidente della Csu Horst Seehofer potrebbe rimanere in politica e non dimettersi come ministro dell'Interno se la Cdu di Angela Merkel facesse un passo indietro nella politica sui migranti. Lo scrive l'agenzia Dpa international su Twitter citando fonti di partito. Seehofer ieri sera aveva offerto le sue dimissioni sia dalla presidenza del partito sia dalla guida ...

Migranti - Consiglio europeo non basta : leader CSU Seehofer pronto a dimettersi. Merkel : situazione 'grave' : Crisi Migranti, governo Merkel sempre più a rischio: Horst Seehofer, leader del CSU, partito gemello del CDU della cancelliera, non è rimasto affatto soddisfatto dell'esito del vertice del Consiglio ...

Seehofer strappa con Merkel - esito vertice Ue non basta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Seehofer - esiti vertice Ue non bastano : ANSA, - BERLINO, 1 LUG - Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer è molto critico sugli esiti del vertice europeo raggiunto da Angela Merkel sulla migrazione e riterrebbe i risultati non "...