Sebastian Vettel : "Ho tutto per vincere come Schumacher" : La Formula 1 riparte a Spa dopo la sosta estiva. Il pilota tedesco deve recuperare 24 punti al leader Hamilton: 'Non c'è nulla che la Ferrari non sia in grado di fare' Intervista «Non sono una ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Ricaricate le batterie - sono pronto per correre” : Sebastian Vettel è pronto per ricominciare a battagliare in pista dopo le ultime due gare complicate che lo hanno spedito a 24 punti di distacco da Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari riparte dal GP del Belgio in programma questo weekend a Spa, l’obiettivo è naturalmente quello di vincere e ridurre il ritardo in classifica dal britannico della Mercedes per tenere ancora aperto il Mondiale. Oggi il tedesco ha risposto alle domande dei ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP del Belgio. Due vittorie in Red Bull - ma un solo podio con la Ferrari : La Formula 1 torna dalle vacanze estive. Primo appuntamento il GP del Belgio, occasione ideale per rituffarsi nella lotta per il Mondiale. Una lotta che prima della sosta si è decisamente complicata per Sebastian Vettel, che insegue un Lewis Hamilton in fuga con 24 punti di vantaggio. Per il tedesco, infatti, la chiusura della prima parte di stagione non è stata ideale, tra il ritiro nel GP di casa e il secondo posto in rimonta in Ungheria. A ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel serve il riscatto a Spa-Francorchamps. E’ necessario invertire il trend : L’attesa sta per finire ed il rombo dei motori è pronto a far visita nel prossimo weekend. Il Mondiale 2018 di Formula Uno riprende e la saga “Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton” tornerà in scena da dove l’avevamo lasciata in Ungheria: il successo del britannico, che ha concesso il bis dopo la rocambolesca vittoria in Germania, ed un Seb che per tanti motivi deve mangiarsi le mani per quello che avrebbe potuto essere e ...

F1 - la classifica degli stipendi. Quanti soldi guadagnano i piloti? Sebastian Vettel il più ricco - Hamilton accorcia le distanze : Sebastian Vettel si conferma il pilota più pagato del Mondiale F1 con i 49 milioni di euro che percepisce dalla Ferrari per ogni stagione disputata al volante del Cavallino Rampante. Il tedesco si è garantito questo lauto ingaggio dopo aver rinnovato il contratto lo scorso anno e guadagna 4 milioni in più di Lewis Hamilton che ha sì firmato un nuovo accordo con Mercedes ma che gli impedisce di superare il grande rivale. Il Campione del Mondo ha ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton contro Sebastian Vettel - chi raggiungerà il quinto titolo iridato? : Lo si sapeva già da prima che il Mondiale 2018 di Formula Uno prendesse il via, tutta la stagione sarebbe girata attorno al duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. I due grandi campioni, infatti, avevano un obiettivo ben definito, sopra ogni altra cosa: conquistare il quinto titolo iridato nella categoria massima del motorsport, raggiungendo il leggendario Juan Manuel Fangio. Promesse assolutamente mantenute, con i due sfidanti che hanno ...

F1 - Sebastian Vettel vuole il Mondiale : “La Ferrari c’è - mettiamo la Mercedes sotto pressione. Siamo solidi e ho fiducia” : Sebastian Vettel si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze prima di tornare al volante della Ferrari in vista del GP del Belgio in programma nel weekend del 24-26 agosto. Il tedesco è andato sotto l’ombrellone con un ritardo di 24 punti da Lewis Hamilton che ha vinto le ultime due gare approfittando anche degli errori dell’avversario per allungare in classifica generale. Seb però non molla la presa e mantiene il mirino puntato sul ...

Sebastian Vettel : guidare la Rossa è speciale - avrei voluto conoscere Enzo Ferrari : Dal primo giorno in cui sono entrato in Ferrari, alla fine del 2014, ho sentito che lo spirito del fondatore, lo spirito di Enzo Ferrari, era presente ovunque a Maranello. Io sono nato nel 1987, solo ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - non è ancora finita. Macchina migliore della Mercedes - Sebastian Vettel deve crederci. E nella classifica costruttori… : Non è ancora finita, tutto è possibile e la rincorsa al Mondiale è aperta più che mai. La Ferrari deve andare in vacanza con queste convinzioni e deve continuare a credere che la conquista del titolo iridato sia possibile, anche se l’ultima settimana è stata davvero funesta: prima il clamoroso errore commesso da Sebastian Vettel mentre comandava il GP di Germania, poi la pioggia durante le qualifiche del GP di Ungheria che ha rimescolato ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria 2018 : “Oggi eravamo all’altezza di Hamilton. Contatto con Bottas? Ero già davanti” : Sebastian Vettel si è classificato secondo nel GP d’Ungheria. Il tedesco ha commentato la gara prima di salire sul podio non nascondendo un pizzico di delusione: “Oggi ero fuori posizione, perché eravamo all’altezza di Lewis sul passo. Abbiamo provato la sorpresa partendo con le Soft. Ci ho provato, non è stato facile scegliere quando rientrare ma è andata bene, siamo comunque riusciti a guadagnare posizioni“. Nella ...

Lewis Hamilton ha vinto il GP d’Ungheria : +24 su Sebastian Vettel : La Mercedes di Lewis Hamilton è ora in fuga. Il britannico campione del mondo in carica ha vinto il GP d’Ungheria,

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton in testa - +24 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018. Il Campione del Mondo ha vinto il GP di Ungheria 2018 e ora ha 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del secondo posto sul tracciato magiaro. Il britannico della Mercedes potrà difendere praticamente una gara di margine sul tedesco della Ferrari, ora chiamato a una seria riscossa tra Spa e Monza dove si tornerà a gareggiare a fine agosto ...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton - Ferrari per la rimonta : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton per il pugno da ko - Sebastian Vettel vuole la riscossa : Mai come in questo momento il Mondiale di Formula Uno 2018 ci sta proponendo due situazioni così opposte. Da un lato troviamo Sebastian Vettel che, nel breve volgere di pochi giorni, ha visto stravolgere ogni sua previsione di fuga e si presenta al Gran Premio di Ungheria di oggi con tutta la pressione del mondo sulle spalle. Il tedesco, dopo l’errore di Hockenheim e la quarta posizione di ieri in qualifica è contato in piedi, usando un ...