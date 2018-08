SCUOLA Settembre | un patto tra studenti e prof per scendere dal tapis roulant

Concorsi SCUOLA 2018 : a settembre verrà avviato l’iter - la conferma di Bussetti : Previste nuove assunzioni a partire da settembre nel settore scolastico. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – a margine del Meeting di Rimini organizzato da Comunione e liberazione – ha affermato che “ci saranno nuovi Concorsi nella scuola“, sia per il reclutamento di nuovi insegnanti sia per l’assunzione del personale amministrativo. Nuove assunzioni scuola, Bussetti: “I Concorsi ci […] L'articolo ...

SCUOLA - Ministro Bussetti promette concorso a settembre ma problemi si moltiplicano : All'avvicinarsi del nuovo anno scolastico , a metà settembre, si fa la conta dei problemi , che continuano ad aumentare, anziché diminuire con la nuova amministrazione: fondi non spesi per l' edilizia ...

SCUOLA - riapertura graduatorie : nuova nota Miur scelta sedi - domanda al 10 settembre : E' stata pubblicata nella giornata di ieri, 20 agosto 2018, la nuova nota Miur (protocollo 0036820) relativa alle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per la scelta delle sedi scolastiche e per l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno da effettuarsi attraverso il modello B entro il 10 settembre prossimo. Sono tre, pertanto, le casistiche riportate nella nuova nota del ministero dell'Istruzione: la ...

SCUOLA/ Il segreto di settembre? E' in un castello di sabbia : Anche su una bella spiaggia assolata a Ferragosto si può imparare qualcosa. Insegnare è aprirsi continuamente al nuovo, l'omologazione è il nemico. ELISABETTA VALCAMONICA(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 06:09:00 GMT)

A Settembre si torna tra i banchi : ecco quando inizia e finisce la SCUOLA - tutte le DATE di festività e ponti : Agosto è ancora in corso ma il pensiero corre già al mese successivo, Settembre, che per molti è sinonimo di ritorno in ufficio, mentre ai più giovani ricorda che manca poco al rientro tra i banchi di scuola. I primi a tornare in classe sono gli studenti di Bolzano, il 5 Settembre, mentre gli ultimi saranno in Puglia dove le lezioni ricominceranno il 20 Settembre. Di seguito l’elenco delle festività e dei ponti dell’anno scolastico ...

SCUOLA - sciopero 11 settembre per riapertura GaE : ‘Il momento è cruciale’ : I recenti sviluppi delle parti sulla Scuola dei decreti Dignità e Milleproroghe hanno indotto il sindacato Anief a proclamare il sesto sciopero del 2018: il primo, approvato ieri a Palazzo Madama tra le proteste, liquida la questione dei precari con una decisione che non intacca la sentenza del Consiglio di Stato che mette fuori dalle GaE 50 mila maestre e maestri […] L'articolo Scuola, sciopero 11 settembre per riapertura GaE: ‘Il ...

Obbligo vaccini a SCUOLA : cosa si farà a settembre? : In questi giorni le polemiche sull’Obbligo dei vaccini si sono nuovamente intensificate, anche a livello politico. Quasi certamente, come riporta Ansa, il decreto Milleproroghe non sarà approvato alla Camera prima della pausa estiva, prevista a partire da martedì. Ciò significa che alla riapertura delle scuole, a settembre, i genitori avranno l’Obbligo di presentare l’autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie che hanno ...

