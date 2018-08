Scudetto? Non manca molto

Ancelotti : 'Mercato? Non c'era la necessità. Scudetto - si può. Gattuso...' : Nel nostro mondo è molto importante, vincere aiuta, soprattutto con le grandi squadre, il processo diventa rapido. Ci sono i sogni e le utopie. Rincorrere quest'ultima è un po' azzardato, rincorrere ...

Napoli-Milan - Ancelotti : “Scudetto? Spero di vincerlo io”. ADL : “Sarri? Non ha vinto nulla” : Napoli-Milan- Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, ha fatto il punto della situazione sul Napoli e sull’obiettivo scudetto accarezzato nella passata stagione, ma poi sfumato. “Manca poco per lo scudetto, Spero di riuscirci io…” “Ci sono sogni e utopie. Rincorrere un’utopia è azzardato, il sogno esiste in base a quanto fatto […] L'articolo Napoli-Milan, ...

Ancelotti non ha paura di CR7 : il tecnico del Napoli vuole lo Scudetto! : Carlo Ancelotti sa bene che vincere il campionato in Serie A non sarà una passeggiata, ma il tecnico si pone l’obiettivo massimo “Il fatto di venire a Napoli era prima di tutto il fatto di voler tornare in Italia e parlare italiano. In secondo luogo mi ha convinto il progetto della società: la squadra ha tanta qualità, non ha raggiunto il gradino più alto, ma vi è molto vicina, spero con le mie capacità di riuscire a portarla ...

Sacchi : 'Milan da Scudetto. Ancelotti? DeLa ha preso il migliore. CR7 non può vincere da solo. Su Inter e Nazionale...' : Sapete come la penso, il calcio è uno sport di squadra con momenti individuali, non il contrario. Io sono convinto che un giocatore da solo non faccia vincere, figuriamoci se un giocatore da solo può ...

Allan lancia la sfida alla Juventus : “anche il Napoli per lo Scudetto - CR7 non vince da solo” : Inizio con il botto per il Napoli nel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista allan. Il calciatore lancia la sfida alla Juventus: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci ...

Napoli - Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo Scudetto da solo. Lotteremo con la Juventus” : Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Allan : 'Ronaldo non vince da solo. Napoli da Scudetto' : Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato il migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per i trofei. L'arrivo ...

Serie A - i bookie non hanno dubbi : è l’Inter l’anti-Juventus per la lotta allo Scudetto : Alla vigilia della partenza del campionato di Serie A i bookmaker si esprimono sulle loro favorite: ecco chi è che potrà mettere di più a rischio il dominio della Juventus secondo le quote Sarà caccia alla Juve, in tutto e per tutto. L’impressione, rimbalzata dai media ai tifosi, viene confermata dalle valutazioni dei quotisti SNAI, che alla vigilia del via alla Serie A presentano un quadro completo di previsioni su squadre, reparti ...

Addio a Gustavo Giagnoni - idolo del Torino che sfiorò lo Scudetto : Quando lo vide giocare in parrocchia l'ex ala sinistra della Nazionale italiana campione del mondo nel 1938, Gino Colaussi, lo volle all'Olbia. Sosteneva potesse diventare un grandissimo, perché "...

Milan - Reina : 'Scudetto Non realistico - obiettivo Champions. Donnarumma? Stima per lui - ma decide Gattuso' : Prima di Milan-Barcellona, ultima partita dei rossoneri nell'International Champions Cup 2018, il nuovo portiere della squadra di Gattuso Pepe Reina ha parlato a lungo del suo momento. Lo spagnolo, ...

De Laurentiis - CR7? Scudetto Non chiuso : ANSA, - NAPOLI, 30 LUG - "Con l'arrivo di Ronaldo il discorso Scudetto non è chiuso". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli. "Il Napoli - ha detto - darà ...