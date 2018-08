: Scontri a Liverpool: due anni e mezzo di carcere a tifoso della Roma #danielesciusco - MediasetTgcom24 : Scontri a Liverpool: due anni e mezzo di carcere a tifoso della Roma #danielesciusco - Gazzetta_it : Scontri #LiverpoolRoma, la sentenza: tifoso condannato a 2 anni e mezzo #LFC - Sport_Mediaset : Scontri #Liverpool-#Roma, due anni e mezzo a un tifoso giallorosso - -

Il tifoso della Roma Daniele Sciusco è statoa due anni e mezzo di carcere per gli incidenti scoppiati vicino allo stadio inglese prima della semifinale di Champions. In quegli incidenti rimase gravemente ferito il tifoso irlandese Sean Cox. I tafferugli furono ripresi in video. Sciusco era stato arrestato insieme al giovane Filippo Lombardi che dovrà ripondere di lesioni gravissime. Sciusco ha dimostrato di non aver aggredito il tifoso irlandese, ma la condanna per 'disordini violenti' è arrivata.(Di venerdì 24 agosto 2018)