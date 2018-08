Sclerosi Multipla | la teoria di Zamboni nei testi di neurologia

Georgette Polizzi - lotta contro la Sclerosi multipla/ La ricaduta : “Non stavo in piedi… sfinita e dolorante!” : Georgette Polizzi continua a lottare come una vera leonessa contro la sclerosi multipla. Proprio negli ultimi giorni aveva fatto passi in avanti fino alla nuova ricaduta.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:36:00 GMT)

Georgette Polizzzi - Sclerosi Multipla : ricaduta - come sta la stilista : Georgette Polizzzi, sclerosi multipla: la stilista ha avuto una ricaduta, come sta Georgette Polizzi, che si è fatta conoscere al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Davide Tresse, sta combattendo una dura battaglia contro la sclerosi multipla. La solare e tenace stilista nelle ultime ore ha avuto una ricaduta. […] L'articolo Georgette Polizzzi, sclerosi multipla: ricaduta, come sta la ...

Georgette Polizzi/ Video - primo bagno in piscina dopo la Sclerosi Multipla : “La voglia di farcela ha vinto!” : Georgette Polizzi continua ad andare avanti a testa alta, combattendo la sclerosi multipla, dopo avere lasciato la carrozzina arriva il primo bagno in piscina.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:16:00 GMT)

Sclerosi Multipla : da Ferrara nuovo studio sulle giugulari : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Molecular Medicine uno studio italiano intitolato “Changes in expression profiles of internal jugular vein wall and plasma protein levels in multiple Sclerosis” (Cambiamenti nell’analisi di espressione della parete della vena giugulare interna e dei livelli di proteine plasmatiche nella Sclerosi Multipla). Nella Sclerosi Multipla nessuno aveva mai indagato prima la trascrittomica della ...

Georgette Polizzi - guerriera contro la Sclerosi Multipla - svela a cuore aperto la sua più grande paura : Eravamo sul divano, mi ha guardato e mi ha detto: ' Io penso che tu sia la donna migliore del mondo e voglio sposarti '. Prima di accettare gli ho chiesto se fosse davvero sicuro. C'è il rischio che ...

Sanità negata : Centro per Sclerosi Multipla non riceve attenzioni meritate - Il Giardiniere - : Si corre il rischio che almeno questi ultimi prendano il volo verso Regioni o Nazioni più sensibili nei confronti della scienza.

Sclerosi Multipla e insufficienza venosa cronica cerebrospinale : importanti risultati scientifici : Ulteriori analisi dei dati dello studio Brave Dreams (BD) dimostrano che nei malati di Sclerosi multipla con insufficienza venosa cronica cerebrospinale (CCSVI) la probabilità di essere senza nuove placche è di 5 volte superiore quando l’angioplastica con pallone ha correttamente ripristinato il flusso nelle vene giugulari. Questo uno degli argomenti più importanti emersi da un confronto scientifico pubblicato nel suo ultimo numero dalla ...

Georgette Polizzi combatte la Sclerosi Multipla : "Il mio corpo mi aveva imprigionato - ora sono un leone" (video) : Ex protagonista nell'edizione 2016 di Temptation Island, Georgette Polizzi ora combatte con un male che da poco tempo le ha condizionato la vita e che si chiama sclerosi multipla. La notizia era stata data dalla stessa Georgette lo scorso maggio, informando i suoi followers del suo profilo instagram.A pochi mesi dalla scoperta, la giovane ragazza ripercorre le ore convulse in un'intervista al settimanale Spy. L'ansia, il terrore e la ...

Georgette Polizzi combatte la Sclerosi Multipla : "Il mio corpo mi aveva imprigionato - ora sono un leone" : Ex protagonista nell'edizione 2016 di Temptation Island, Georgette Polizzi ora combatte con un male che da poco tempo le ha condizionato la vita e che si chiama sclerosi multipla. La notizia era stata data dalla stessa Georgette lo scorso maggio, informando i suoi followers del suo profilo instagram.A pochi mesi dalla scoperta, la giovane ragazza ripercorre le ore convulse in un'intervista al settimanale Spy. L'ansia, il terrore e la ...

Fism : per la Sclerosi Multipla fa bene lo sport all'aria aperta : L'evento ' MS and sport activity: wind of change ' si è proposto proprio di affiancare allo stimolo fisico degli sport acquatici anche quello emozionale e psicologico che proviene dal contatto col ...

Georgette Polizzi parla della Sclerosi multipla/ "L'ho scoperto così - ma il mio cuore batte - quindi ci sono" : Ospite in radio, Gerogette Polizzi ha parlato della sua malattia, la sclerosi multipla, dai primi sintomi alle cure: "Il mio è stato un esordio importante, i medici l'hanno definita..."(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Georgette Polizzi combatte contro la Sclerosi Multipla : il messaggio su Instagram : Georgette Polizzi, stilista conosciuta dal pubblico per aver partecipato a “Temptation Island”, torna a parlare su Instagram della malattia che l’ha colpita. E lo fa, ancora una volta, con positività. Affetta da sclerosi multipla, patologia che ha scoperto di avere solo poche settimane fa, la Polizzi ha postato ieri sui social uno scatto che la ritrae in ospedale, intenta a sottoporsi alle cure. «Dalla mia poltrona rosa, oserei ...

Sclerosi Multipla : i rischi attribuibili all’esposizione ai solventi : Un gruppo di autori svedesi ha valutato il possibile effetto dell’esposizione a solventi organici sul rischio di sviluppare la Sclerosi multipla. I risultati ottenuti suggeriscono che il rischio aumenti di circa il 50%. Hedström e colleghi sono partiti dall’ipotesi che differenti fattori di irritazione dei polmoni possano contribuire a indurre una reazione immunitaria, nei polmoni stessi, che si traduca nello sviluppo della Sclerosi multipla. Il ...

Balla con la Sclerosi Multipla - Ivan Cottini : "Non voglio vivere da malato" | L'INTERVISTA : Ha fatto un patto con la vita Ivan Cottini, sei anni fa, proprio quando la vita si stava frantumando davanti ai suoi occhi dopo quella diagnosi. sclerosi multipla. Una condanna per lui, allora 27enne, modello per...