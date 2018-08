Sci di Fondo – Palio delle Contrade e 1K Shot | Pellegrino e Wierer guidano gli azzurri

L Brands Scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per la holding di Victoria's Secret , che passa di mano in perdita del 9,85%. L'andamento di L Brands nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del ...

Sci di fondo - la squadra Under 23 impegnata in ritiro a Moena : quindici gli azzurri convocati : squadra Under 23 impegnata fino al 25 agosto a Moena con quindici atleti convocati dal direttore tecnico Marco Selle Moena (Tn) ospiterà il prossimo raduno delle squadre Under 23 di sci di fondo, impegnate fra domenica 19 e sabato 25 agosto. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato Romano Lorenzo, Mikael Abram, Michael Hellweger, Martin Coradazzi, Simone Mocellini, Francesca Franchi, Martina Bellini, Chiara De Zolt Ponte, Cristina ...

Calendario Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : Ormai manca poco: tre mesi ci separano dal via ufficiale delle nuova stagione agonistica. Il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, ...

Le sanzioni di Trump traScinano a fondo la lira turca e il rublo : lira e rublo. Valuta turca e moneta russa. Accomunate da tensioni che scuotono le divise di paesi emergenti, segno di un'espansione globale che si scopre più fragile e disomogenea. Ma oggi soprattutto ...

Borse - Milano chiude in calo : Unipol Scivola sul fondo : Piazza Affari chiude in calo con una perdita dello 0,7%. Giornata negativa anche per Unicredit, Poste Italiane e Intesa...

Fondo : la Bruni è bronzo nei 5 km. In piScina record della Castiglioni : I 50 sl uomini vedono a sorpresa in testa il greco del '93 Kristian Gkolomeev, autore di 21'68 davanti al più veloce del mondo in stagione, il britannico Ben Proud, 21'16, e al milanese Andrea ...

La pazza idea di insistere a traScinare Fs a fondo con Alitalia : Roma. Non si sono mai visti treni che volano così come non si sono mai viste compagnie ferroviarie integrate con compagnia aeree. Eppure l’ipotesi di unire le Ferrovie dello Stato con l’Alitalia è tornata a circolare dopo che il governo legastellato per mano del ministro dei Trasporti, Danilo Tonine

Nuovo affondo del M5s su Reggio Emilia Parcheggi 'La Scissione ci sarà' : Guatteri ancora all'attacco sul futuro della società 'Lodetti minimizza, ma nella visura c'è la nascita della srl'

Scieri - la madre : luce in fondo al tunnel : 14.57 "Ci siamo sentiti abbandonati.Lottavamo contro questi muri di gomma" ma "ho sempre avuto fiducia che prima o poi si riuscisse ad afferrare il bandolo della matassa: adesso vedo finalmente la luce della verità in fondo al tunnel". Così Isabella Guarino, madre di Lele Scieri, il parà creduto suicida e invece probabilmente ucciso per vicende di nonnismo Sono tre gli ex militari indagati per concorso nell'omicidio. "Mi sento frastornata -ha ...

Tenaris Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che tratta in perdita del 4,57% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Tenaris è più fiacca ...

Salesforce.Com Scivola in fondo al mercato di New York : Si muove in profondo rosso Salesforce.Com , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,88% sui valori precedenti. L'andamento di Salesforce.Com nella settimana, rispetto allo S&P-500 , ...

Morta Vibeke Skofterud - olimpionica di Sci di fondo : fatale un incidente con la moto d'acqua : È Morta all'età di 38 anni la norvegese Vibeke Skofterud , olimpionica a Vancouver 2010 e due volte iridata, sempre in staffetta. Secondo quanto riferito dagli inquirente, l'atleta sarebbe rimasta ...

Sci Fondo - morta a 38 anni l'olimpionica Skofterud : fatale un incidente con la moto d'acqua : La fondista norvegese era nella squadra che ha vinto l'oro nei 4x5 chilometri relè ai Giochi di Vancouver, vincendo anche 17 gare in coppa del mondo, sempre in staffetta,. Si era ritirata dall'...

Sci di fondo - tre azzurri parteciperanno al BlinkFestivalen in Norvegia : in gara anche Federico Pellegrino : Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Dominik Windisch al via del BlinkFestivalen in Norvegia Sono tre gli italiani al via del BlinkFestivalen che si svolge fra Lyseboth e Sandnes, in Norvegia, dove va in scena l’ormai abituale appuntamento con i protagonisti dei circuiti di sci di fondo e biathlon. In programma quattro giorni di competizioni, che partono mercoledì 1 agosto con la 60 km in tecnica classica, alla quale ...