Schianto sulla A9 | coinvolto Fabio Galesi | Ho visto la morte a 3 centimetri

Schianto in scooter sulla Statale 20 - gravissimi due giovani : Schianto in scooter Due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente in scooter , un Honda Sh, avvenuto, nella tarda serata, nella Statale 20 della val Roja, poco prima di Airole. Dinamica ...

Schianto frontale sulla statale 28 - gravissimo un 25enne : Schianto frontale Uno Schianto frontale, pare tra due auto, è avvenuto, in serata, all'interno della galleria di Cesio della statale 28. Tre i feriti: due hanno rifiutato il trasporto in ospedale , ...

Schianto sulla Roma-Fiumicino - un ferito grave. L'elisoccorso sul posto : 'Sull'autostrada A91 ' Roma-Fiumicinò il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto al km 15,100. Nello Schianto una persona è rimasta gravemente ferita ...

Pauroso Schianto sulla Paullese : camion falcia automobilisti a bordo strada - gravissimi : Un Pauroso schianto è avvenuto martedì 7 agosto sulla strada statale 415 Paullese in zona di Mediglia. Secondo quanto riportato dalle prime testimonianze un furgone e una vettura, dopo un piccolo ...

Tragico Schianto sulla tangenziale : un morto ed un ferito grave : CRONACA. Incidente stradale mortale sulla tangenziale di Napoli . L'impatto si è registrato nel tratto tra Fuorigrotta ed il Vomero in direzione Capodichino. Sul posto la polizia stradale sta ...

“Codice rosso!”. Tragico Schianto sulla Salaria - morto il marito la moglie gravissima : Tragico schianto sulla via Salaria. Per cause ancora da accertare un’auto, una Mercedes P 200, è finita fuori strada impattando contro un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle unità sanitarie di primo soccorso. La situazione è apparsa complicata fin da subito tanto da richiedere l’interventodell’eliambulanza. Ogni tentativo di salvare la vita all’uomo è stato vano. La moglie invece è stata trasportata all’ospedale ...

“Morti e feriti - uno Schianto pazzesco”. Tragedia sulla strada italiana. Immediati i soccorsi : cosa è successo : Tragedia nel pomeriggio sulla strada provinciale 105 nelle vicinanze di Castelluccio dei Sauri nel foggiano. Quattro persone sono decedute e tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto tra un furgone e un tir. Le vittime sono tutti migranti impiegati nella raccolta dei pomodori. Si tratterebbe di cittadini africani. Pare che non avessero documenti di riconoscimento, pertanto le operazioni di identificazione risultano particolarmente ...

Roma - Schianto in autostrada : due morti e un ferito grave sulla A1 : Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due ...

Schianto sulla Via del mare. Un morto sul colpo. Disagi sulla viabilità : Tragedia a Roma nel tratto di strada che alla capitale porta a Ostia, giornalmente battuta da migliaia di veicoli. Per cause ancora da accertare una motocicletta guidata da un uomo di 49 anni si è scontrata con un’auto. Lo scontro, avvenuto intorno alle 8:15 all’altezza dell’incrocio con via Castel Fusano, nella zona di Ostia Antica. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale ...

Roma - terribile incidente sulla via del Mare : Schianto contro un'auto - morto motociclista : terribile incidente questa mattina sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista di 49 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata da una donna di...

Maxi incidente sulla Nettunense : Schianto tra 4 auto - ferita una coppia di fidanzati romani - foto Luciano Sciurba - : Maxi incidente ad Ariccia, al km 11 di via Nettunense: coinvolte ben 4 auto. Dopo un tamponamento a catena in direzione Anzio, una Fiat 500 che si dirigeva in direzione Roma con a bordo una coppia di ...

Schianto frontale sulla strada del Tonale : morti un ragazzo e una ragazza - due feriti. Sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Bergamo - Schianto frontale sulla strada del Tonale : due morti e due feriti. Sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Schianto tra due auto e un camion sulla statale Trignina : morto un 40enne : Un tragico incidente stradale tra un camion e due vetture, un'Alfa Romeo e una Panda, è avvenuto questa mattina lungo la statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella ed è...