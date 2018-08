Scaldate i motori | F1 2018 è finalmente disponibile

eurogamer

(Di venerdì 24 agosto 2018) Con la nostra recensione di F1già protagonista sulle pagine di Eurogamer.it arriva il comunicato ufficiale che annuncia la disponibilità dell'atteso titolo racing. Ecco il comunicato:I giocatori possono "Conquistare la prima pagina" nel motorsport più prestigioso al mondo con F1, il videogame ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, oraper PlayStation 4, Xbox One e PC.F1è l'esperienza di F1 più completa del panorama videoludico. Con tutti i team ufficiali, le auto, i piloti e i circuiti dell'eccitante stagione, F1include anche 20 iconiche auto classiche della storia dello sport che i giocatori potranno padroneggiare. Il circuito Paul Ricard è incluso nel gioco per la prima volta, mentre torna anche l'Hockenheimring, la dimora storica della FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND.