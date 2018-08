ilfattoquotidiano

: Sardegna, applausi a scena aperta per il discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai… - TutteLeNotizie : Sardegna, applausi a scena aperta per il discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai… - Cascavel47 : Sardegna, applausi a scena aperta per il discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai fumatori in spiaggia… - papaverorosa : @MartaEcca Ho guardato il video: sorrisi, applausi, entusiasmo. A questa gente dei morti non importa nulla. Eravam… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) “Certe mattine si inizia così…”. Il messaggio urlato al megafono e postato su Facebook dalsardo che invita tutti i fumatori e le fumatrici al rispetto per la spiaggia: ”Questa spiaggia è un regalo della natura, ci accoglie a braccia aperte ma merita rispetto. A casa vostra non fate così” L'articoloper ildelsi èai fumatori in spiaggia proviene da Il Fatto Quotidiano.