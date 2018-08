Sanità | virus West Nile | morta anziana nel mantovano

L'Azienda Sanitaria di Rovigo dichiara lo stato endemico del virus West Nile : Il primo ceppo virale fu isolato in Uganda nel 1937 nel distretto West Nile dal quale prende il nome per poi diffondersi in Africa, Asia, Europa. I serbatoi del virus sono uccelli selvatici e zanzare le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Per regolare la sorveglianza epidemiologica, in Italia esiste un Piano nazionale del Ministero della Salute che integra l'osservazione veterinaria dello stato dell'infezione con la ...

Sanità : assessore veneto - no allareme per virus Wet Nile - attivo un piano : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) – ‘La situazione legata alla presenza in alcune parti del veneto di focolai di zanzare portatrici della West Nile non desta allarme. E’ un fenomeno che si presenta da anni a ogni estate, favorito dal clima caldo e umido, come adesso. Il sistema sanitario e i Comuni stanno collaborando attivamente e la decina di casi di contagio umano fin qui registrati sono la dimostrazione che, dal punto di vista ...

Sanità : Venezia - da Mira disinfestazione straordinaria per virus West Nile : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - L'amministrazione comunale di Mira (Ve) ha ricevuto questa mattina segnalazione da parte dell'AULLS 3 Veneto dell'esistenza di un caso confermato di Malattia West Nile riscontrata in un cittadino mirese ed ha immediatamente attivato insieme a Veritas un trattamento di

Sanità : virus West Nile - intensificata la lotta nel veneto Orientale : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Martedì pomeriggio, nella sede della Conferenza dei sindaci del veneto Orientale, si è svolto un incontro tra il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss4, Luigi Nicolardi, e i rappresentanti dei 21 comuni del veneto Orientale, relativamente al tema delle ma

Sanità : zanzare infette da virus West Nile in Veneto : Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto orientale, ambito territoriale dell’Ulss4, sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo Culex pipiens risultate positive al West Nile virus, virus del Nilo occidentale. Ad accertare la presenza dell’agente patogeno negli insetti è stato l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che ha subito informato il personale del Dipartimento di ...

Sanità : Ulss 4 - zanzare infette dal virus West Nile nel Veneto Orientale (2) : (AdnKronos) - I comuni sono stati inoltre invitati anche a programmare nuovi interventi adulticidi in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto, come sagre, fiere, concerti e altro. Non meno importante la parte informativa, per la quale sempre il dottor Nicolardi ha invitato i sindaci ad info