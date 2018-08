Salvini non cede | Dalla Diciotti non sbarca nessuno

Chi è Bellachioma - il deputato leghista che ha intimato ai pm a non indagare Salvini : Un deputato leghista ha avvertito i pm che indagano sull'ipotesi di reato di sequestro di persona per la vicenda della nave Diciotti di tenersi lontano da Salvini. "Vi veniamo a prendere sotto casa" ha scritto si social. Ora rischia di essere denunciato per minaccia al corpo giudiziario, un reato previsto dall'articolo 338 del codice penale. Ma chi è Giuseppe Bellachioma. Cinquantasette anni, ...

Miccichè a Salvini : "Non sei razzista - solo str..." : "Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo str... ". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè , via social, si rivolge direttamente al capo del Viminale ...

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessuna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Diciotti - Salvini - la polemica non si placa : Bellachioma attacca i giudici : Salvini resta al centro delle polemiche. Assediato per il caso della nave Diciotti, il titolare del Viminale non cede di un millimetro e intanto i suoi fanno quadrato. Dopo lo sbarco dei minori che sembrava aver aperto un varco nella rigidità del Viminale, la situazione invece resta in fase di stallo. Bellachioma: 'Non toccate Salvini' Che il binomio Salvini - Facebook non sia sempre rose e fiori è stato confermato ieri. Ad accendere la miccia ...

Diciotti e Salvini - un deputato leghista minaccia i pm e il ministro rincara la dose : "Venite a prendermi" Anm : "Gravità inaudita - non ci condizionerete" : Giuseppe Bellachioma scrive su Fb: "Veniamo a prendervi sotto casa" . La replica: "Un fatto senza precedenti"

Miccichè contro Salvini : "Non sei razzista - sei solo stronzo" : Il presidente dell'Ars ed esponente di Forza Italia attacca il ministro sul caso dei migranti bloccati

Di Maio contro Boldrini : «Passerella - non è andata ai funerali di Genova». Lei : «Patetico - agli ordini di Salvini» : Durissimo botta e risposta tra il vice premier Luigi Di Maio, M5S, che accusa l'ex presidente della Camera Laura Boldrini di fare la «Passerella» davanti alla nave Diciotti e le ricorda la sua «...

Immigrazione - Salvini vuole ispirarsi al modello australiano : 'Qui non entrerete' : La politica di Canberra è chiara: chiunque entri nel Paese senza un visto e senza documenti è un clandestino e quindi non ha diritto al permesso di soggiorno. E per fare questo i militari ...

Passante Sud - un coro di no a Salvini. I Cinque Stelle : «Non servirà farlo» : Le associazioni economiche Dal mondo dell'economia è invece l'Ance a sollecitare il Passante Sud. «Abbiamo sempre detto che è necessario costruire un Passante per alleggerire il traffico dell'...

“Non sei razzista - sei sadico e disumano”. Caso Diciotti - per Salvini arriva la bordata da Forza Italia : Continua a tenere banco il Caso Diciotti. Ieri dalla nave sono scesi 27 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save The Children – presentava ferite di arma da fuoco. Ci hanno raccontato di essere rimasti rinchiusi per otto mesi al buio dentro una stanza o un container, questo ancora non è ...

Il successo di Salvini non è un caso - è il segno dei tempi : Tutti i sondaggi testimoniano il gradimento degli italiani nei confronti di Salvini. Le sue ultime uscite pubbliche evidenziano un legame coi cittadini che è difficile da interpretare secondo vecchie logiche. È il trionfo del Salvinismo in tutte le sue forme: una ideologia aggressiva, dal respiro nazionalista-sovranista e conservatore, modellata sul "capitano" di una comunità in grado di mobilitarsi contro il nemico del momento (i burocrati, le ...

Di Maio e Salvini duri con Ue : se non ci ascolta su migranti - stop a fondi : Roma, 24 ago., askanews, - L'Europa batta un colpo o l'Italia farà scontare la mancata solidarietà sulla questione dei migranti anche sul fronte dei fondi che il paese destina all'Ue. E' questo il ...