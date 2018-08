Salvini litiga anche con Fazio dopo il tweet del conduttore sui migranti | Ci

I migranti bloccati sulla Diciotti mentre Salvini litiga con Saviano sui social : Dopo il no di Salvini , i migranti restano sulla nave e non possono essere sbarcati nel porto di Catania. La polemica si...

Nave Diciotti ancora in stallo. Terres des Hommes : "Sbarcate almeno i minori". Salvini litiga con Saviano : Non sono previste al momento novità sulla vicenda della Nave della Guardia costiera italiana Diciotti con a bordo 177 migranti, attraccata a Catania, senza autorizzazione allo sbarco. Lo riferiscono fonti del Viminale, che attendono un segnale dall'Europa sull'accoglienza diffusa dei migranti.Trovare una soluzione è un "imperativo umanitario", ha detto un portavoce della Commissione europea, sottolineando che i contatti con gli ...

Russia 2018 : Salvini - Francia in finale? Non mi fate litigare prima vertice Ue : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Un finale di mondiale che lasci la Francia con la bocca asciutta? “Non mi fate litigare prima dei vertici” con gli altri Paesi europei. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini risponde ai cronisti lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a InnsbruckL'articolo Russia ...