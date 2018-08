Salvini denunciato per istigazione all' odio razziale | «Incita commenti xenofobi»

Treviso - Salvini è stato denunciato per istigazione all’odio razziale da alcuni cittadini : I cinque cittadini provengono dal mondo dell'associazionismo trevigiano: "Non siamo contro la libertà di opinione, ma riteniamo che certe espressioni privino quella degli altri e favoriscano l'odio e un certo rischio sociale", spiegano. "Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica, non tutti la pensano come Salvini".Continua a leggere

Razzismo e migranti - denunciato Matteo Salvini : Dopo tanto parlare e l'apertura di un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, arriva una denuncia vera e propria. Salvini ha già detto che, qualsiasi cosa accada, lui sul caso Diciotti va "avanti" e non si "ferma". Difficile dunque immaginare che la denuncia depositata da un gruppo di cinque cittadini trevigiani per "istigazione all'odio razziale", aggravato dalla posizione di ministro della Repubblica, possa davvero preoccuparlo. Ma ...

Migranti : Treviso - Salvini denunciato per odio razziale : n gruppo di cinque cittadini trevigiani ha depositato una denuncia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per "istigazione all'odio razziale", aggravato dalla posizione di ministro della Repubblica. Secondo il gruppo, di cui fanno parte Said Chaibi, ex consigliere comunale di maggioranza durante il mandato del sindaco Manildo, e Renato Zanivan, ex segretario cittadino di Sel, il reato sarebbe costituito ...

Matteo Salvini denunciato per odio razziale da un attivista Rom : Nella mattinata di questo venerdì 10 agosto è stato protocollato presso il Tribunale di Roma un atto ufficiale di denuncia-querela firmato dall'attivista rom Alievski Musli contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per diffusione di idee basate sull'odio razziale ed etnico. In particolare sono sotto accusa le frasi dette dal leader leghista alcune settimane fa a un'emittente Tv lombarda, riprese ampiamente da tutta la stampa nazionale, nel ...

Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale : Matteo Salvini è stato denunciato per istigazione all'odio razziale da parte dell'associazione Baobab Experience, che si preoccupa di fornire cure mediche, cibo, una sistemazione per la notte ed assistenza legale per i migranti in transito o richiedenti asilo in Italia. La denuncia è legata ad un tweet di Salvini dello scorso 13 luglio, con il quale il Ministro ha commentato, alla sua maniera, una sentenza della Cassazione.La sentenza in ...

