Salvini | ' Dalla Diciotti non sbarca nessuno Pagheremo di meno l' Ue'

Salvini non cede : "Dalla Diciotti non sbarca nessuno" : "Non sbarca nessuno. Abbiamo già dato". Matteo Salvini non cede di un millimetro, e ai microfoni di RadioRai conferma la linea dura del governo sul caso Diciotti. "Diciamo che 700 mila immigrati giunti via mare grazie a incapacità o complicità dei governi precedenti sono sufficienti, quindi penso che gli italiani si aspettino buon senso e rigore - ha spiegato il vicepremier, che ha dato anche ulteriore sostanza all'ipotesi ...

Rita Dalla Chiesa a Matteo Salvini : “La scorta a Saviano sì e a Capitano Ultimo no?” : La conduttrice tv Rita Dalla Chiesa denuncia su Facebook: "In questo foglio c'è scritto che, dal 3 settembre, verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. Il 3 settembre venne anche ucciso mio padre. Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?".Continua a leggere

Gli alpini contro Salvini : "Giù le mani dalla nostra maglietta - ne va della nostra credibilità" : Il presidente della sezione di Milano: "Non siamo noi a seguire la Lega". Dal Carroccio risponde il deputato Fabio Boniardi chiedendo la rimozione di Boffi

Dalla nave Diciotti scesi solo i bambini. Salvini : Non temo Colle - coscienza a posto : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti resta in primo piano e rischia ancora di provocare una potenziale crisi di Governo , nonostante la mano tesa di Salvini al Premier Conte e l'alacre lavoro dei "...

Salvini autorizza lo sbarco dei minori dalla nave Diciotti. Restano a bordo 148 persone : DALL'ITALIA Il ministro Salvini autorizza lo sbarco dei 29 bambini dalla nave Diciotti e polemizza con Roberto Fico, che aveva chiesto di far scendere le 177 persone a bordo. Salvini ha risposto: “Tu fai il presidente della Camera, io faccio il ministro dell’Interno di un governo che ha un contr

Diciotti - Malta a Salvini : “Redistribuire i migranti? L’Italia non ci dà procedure e non ha preso la sua quota dalla Lifeline” : Il rimpallo delle responsabilità sullo stallo della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo, non si placa. “Prima di chiedere lo sbarco della Diciotti – aveva scritto martedì il ministro dell’Interno Matteo Salvini – sarebbe meglio alzare il telefono e chiedere spiegazioni a Bruxelles e agli altri governi europei” circa i 450 migranti sbarcati a luglio a Pozzallo e mai redistribuiti tra ...

Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti : Il presidente della Camera ha chiesto al governo di far sbarcare le 177 persone che da due giorni sono al centro di un caso nazionale The post Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti appeared first on Il Post.

Perché Salvini e Toninelli non fanno sbarcare in Italia i 177 migranti soccorsi dalla Diciotti : C'è un nuovo caso politico e diplomatico legato a una nave che ha soccorso 190 migranti e che ora è al largo di Lampedusa, in attesa che qualcuno indichi un porto sicuro di sbarco. Un film già visto, sembrerebbe. Solo che stavolta si tratta della nave Diciotti, della nostra Guardia Costiera. E, anche stavolta, c'entra Malta.Continua a leggere

170 migranti salvati dalla Guardia Costiera. Salvini : Malta fornisca un porto : E' l'ultimo caso dopo quello risolto dell'Aquarius. Un'imbarcazione maltese ha scortato il barcone con i migranti all'interno di acque italiane. Il Viminale non è stato informato ed ora chiede a Malta ...