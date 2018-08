Salvini contro i migranti | ' Sciopero della fame? Gli italiani poveri invece'

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il governo disumano e xenofobo”/ Caso Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Di Maio contro Boldrini : «Passerella - non è andata ai funerali di Genova». Lei : «Patetico - agli ordini di Salvini» : Durissimo botta e risposta tra il vice premier Luigi Di Maio, M5S, che accusa l'ex presidente della Camera Laura Boldrini di fare la «Passerella» davanti alla nave Diciotti e le ricorda la sua «...

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al posto del Presidente della Camera avrei fatto una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...

Gli Alpini scendono in campo contro Salvini e gli contestano una maglietta : In questi giorni si è continuato a parlare della nave Diciotti , l'imbarcazione con a bordo circa 150 migranti , e della durissima posizione del neo Ministro dell'Interno Salvini contro ogni tipo di ...

Gianfranco Miccichè e Forza Italia contro Matteo Salvini : sei uno str***” : Gianfranco Miccichè e Forza Italia contro Matteo Salvini: sei uno stronzo Sul caso Diciotti esplode il centrodestra. Se Giorgia Meloni e Fratelli d’Italiastanno con Matteo Salvini e… L'articolo Gianfranco Miccichè e Forza Italia contro Matteo Salvini: sei uno str***” proviene da Essere-Informati.it.

Riforma pensioni 2018/ Feltri contro Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Vittorio Feltri contro Matteo Salvini sulle pagine di Libero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 agosto(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:46:00 GMT)

Deputato Lega contro magistrati : "Toccate Salvini e vi veniamo a prendere"/ Replica Anm : "inaudita gravità" : Deputato Lega contro magistrati: "Toccate Matteo Salvini e vi veniamo a prendere". Ultime notizie, Anm Replica a Bellachioma: "fatto di inaudità gravità"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 09:55:00 GMT)

Diciotti - Miccichè contro Salvini : "Non sei razzista - sei solo stronzo" : Durissime e clamorose parole del presidente dell'Ars e commissario siciliano di Forza Italia, che su Facebook insulta il leader leghista. Ora l'alleanza tra Lega e Forza Italia traballa pericolosamente Segui su affaritaliani.it

“Minori ridotti a scheletri dopo otto giorni di prigionia”. Caso Diciotti - l’opposizione si scaglia contro Salvini. La situazione : Rinchiusi al buio per otto mesi, denutriti, con alle spalle periodi di detenzione in Libia lunghi anche tre anni. I 27 minori non accompagnati scesi dalla nave Diciotti, ormeggiata da lunedì al porto di Catania, hanno vissuto “orrori incredibili”. Si tratta di 25 ragazzi e due ragazze di età variabile tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta ...

“Dillo a Salvini”. Tutti contro Elisa Isoardi. Questa frase fa discutere e la rete si infuria. Cosa è successo : Elisa Isoardi manda in soffitta l’estate 2018 e si getta a capofitto sul lavoro. Anche perché, l’anno televisivo che sta per arrivare sarà forse il più impegnativo della sua carriera: un conto è fare da supplente, un altro è esserne la titolare del bancone più ‘seguito’ dagli amanti della cucina. Sì, perché come noto da inizio settembre la compagna di Matteo Salvini sarà la nuova padrona di casa de La Prova del Cuoco: ...

Alpini contro Salvini : «Non indossi la nostra maglietta - ne va della nostra credibilità» : Quella maglietta con i loro simboli indossata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini non va giù agli Alpini, almeno al presidente della sezione milanese dell'Associazione nazionale Alpini. Luigi ...