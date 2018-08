Salute | ecco la dieta contro lo stress da rientro | spegne l’infiammazione

«Niente sesso nelle ore calde» - ecco le raccomandazioni del segretario della Salute : I paesi di tutto il mondo hanno affrontato il problema del caldo estivo, con città come Tokyo a Montreal che hanno stabilito temperature record.

Salute : ecco la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni : Il centro studi inglese Office of Health Economics, sulla base di una serie di interviste ad esperti, ha stilato la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni: la ricerca è stata condotta in occasione del settantennale del servizio sanitario nazionale britannico, fondato nel 1948. Oltre al vaccino per il morbillo, nell’elenco troviamo quello per la polio, gli antibiotici dalla seconda alla quarta generazione, ...

Salute : smettere di fumare fa prendere peso e aumenta il rischio temporaneo di diabete? Ecco tutta la verità : Le persone che prendono peso dopo aver smesso di fumare potrebbero far fronte ad un temporaneo aumento del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, rischio direttamente proporzionale all’aumento di peso, secondo un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health pubblicato su New England Journal of Medicine. Ma indipendentemente dal peso acquisito, si possono trarre notevoli benefici per la Salute, come la riduzione del rischio di ...

Salute : la mancanza di sonno può distruggere la nostra vita sociale - ecco come : La mancanza di sonno può letteralmente uccidere la nostra vita sociale. I ricercatori dell’University of California, Berkeley, hanno scoperto che le persone che dormono poco si sentono più sole e meno inclini a dialogare con gli altri, evitando il contatto ravvicinato quasi come le persone che soffrono di ansia sociale. E ancora, questa sensazione di allontanamento rende le persone private del sonno ancora meno attraenti dal punto di vita ...

Salute - le sigarette elettroniche sono così sicure? Ecco gli effetti del vapore sulle cellule immunitarie dei polmoni e sull’infiammazione : Le sigarette elettroniche stanno diventando sempre più popolari e la maggior parte degli studi attuali si sta concentrando sulla composizione chimica del loro liquido prima che venga inalato. Secondo un nuovo studio pubblicato sula rivista Thorax, il vapore delle sigarette elettroniche aumenta la produzione di prodotti chimici infiammatori e disattiva fondamentali cellule protettive nei polmoni che mantengono le vie respiratorie libere da ...

Salute : ecco perché le donne soffrono più di mal di testa rispetto agli uomini : Un nuovo studio svela un potenziale meccanismo che causa il mal di testa e che potrebbe spiegare perché le donne soffrono di emicrania più degli uomini. Lo studio, pubblicato in Frontiers in Molecular Biosciences, suggerisce che gli ormoni sessuali influenzano le cellule intorno al nervo trigemino e i vasi sanguigni collegati alla testa, con gli estrogeni (ai loro livelli più alti nelle donne in età riproduttiva) che sono particolarmente ...

Salute : ecco perché bere troppa acqua può essere pericoloso o addirittura letale : Mantenersi idratati quando si partecipa ad attività all’aperto in condizioni di caldo o semplicemente si trascorre del tempo fuori in estate è essenziale. bere acqua può mantenere la temperatura corporea su livelli normali, il che può ridurre il rischio di disidratazione e di malattie relative al caldo. Tuttavia, ci sono casi in cui le persone consumano troppa acqua, causando iperidratazione. Il problema del bere troppa acqua sta nel fatto che ...

Salute : ecco quanto sale consumare al giorno senza pericoli per il cuore : Un nuovo studio dimostra che per la stragrande maggioranza delle persone, il consumo di sodio non aumenta i rischi per la Salute, ad eccezione di coloro che ne consumano oltre 5 grammi al giorno, l’equivalente di 2,5 cucchiaini da tè. Meno del 5% delle persone nei Paese sviluppati supera questo livello. Lo studio internazionale dimostra che anche per queste persone ci sono buone notizie. Qualsiasi rischio per la Salute derivato dal consumo di ...

Salute : ecco perché le zanzare sono considerate gli animali più letali del mondo : Le creature assetate di sangue considerate gli animali più letali sulla Terra potrebbero non essere quello che immaginate. Le zanzare sono le creature in grado di spezzare il maggior numero di vite, uccidendo più persone in un giorno rispetto a quanto fanno gli squali in un secolo. Quello che i fastidiosi insetti non hanno in dimensioni, lo recuperano nel numero di potenziali malattie che possono trasportare e diffondere rapidamente. Le zanzare ...

Bere vino fa bene alla Salute : ecco quanti bicchieri a settimana sono consigliati : Bere vino fa bene alla salute, ma nelle giuste quantità. In particolare è stato osservato come sei pinte di birra o sette bicchieri di vino alla settimana allontanerebbero il rischio di demenza. Lo sostiene uno studio pubblicato sul British Medical Journal e ripreso dalla Bbc Online, dal quale emerge come i bevitori moderati sono a minor rischio di demenza rispetto ai forti bevitori e ai non bevitori. Tuttavia, i ricercatori avvertono che questo ...

Salute : ecco come l’alimentazione influisce sull’osteoartrite - anche in assenza di obesità : L’osteoartrite è la forma più comune di artrite. Si verifica quando la cartilagine che ammortizza le ossa nelle articolazioni si rompe e si consuma, provocando lo sfregamento delle ossa le une contro le altre. Diversi fattori possono aumentarne il rischio, come lavori ad alto impatto fisico, precedenti infortuni alle articolazioni, età e genetica, ma anche l’obesità è tra i fattori contribuenti più comprovati. Il Dott. Tim Griffin ha dichiarato: ...

Dieta verde per dimagrire in Salute : ecco come : La Dieta verde promette di far dimagrire fino a 2 chili in tre giorni. Gli alimenti sono quasi tutti verdi. Ma vediamo quali nello schema dietetico.

Salute - ecco come alleviare le punture di zanzara e perché non bisogna assolutamente grattarle : In piena estate è quasi impossibile evitarle: le punture di zanzara sono parte del tempo che trascorriamo all’aperto. Grattare la zona per alleviare il prurito sembra l’unica soluzione possibile per avere un po’ di sollievo. Ma l’azione di grattare può causare più infiammazione e infezioni, secondo il Dott. Ronald McRipley, collaboratore di medicina d’emergenza al Geisinger Health System della Pennsylvania: “Se è un’infiammazione, si avvertirà ...

Anna Oxa annulla il concerto per problemi di Salute. Ecco cosa sta accadendo all'artista - : In merito a questi due appuntamenti non ci sono state precisazioni e al momento resta sicuramente incerta la fattibilità degli spettacoli della cantante originaria di Bari, almeno fino a nuovo ordine ...