Salento | fulmine in spiaggia tra i bagnanti | 4 feriti | 13enne grave Ultime notizie

Un fulmine è caduto tra i bagnanti in Salento : 4 feriti - grave un 13enne : Un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra questi un ragazzino di 13 anni, che giocava vicino alla battigia, sarebbe il più grave ed è stato condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all'esame della Tac. Altre due persone sono ricoverate in codice giallo. Lo conferma il 118.

Maltempo nel Salento - dimesso il giovane turista colpito da un fulmine a Punta Prosciutto : per fortuna sta bene : Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, il turista 24enne che ieri, durante il nubifragio che s è abbattuto a Punta Prosciutto, in località Porto Cesareo, in provincia di Lecce, avrebbe appoggiato il piede in una pozzanghera vicino alla quale c’è un palo della luce, prendendo una scossa elettrica. Il giovane è stato quindi portato a Manduria in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso ...

