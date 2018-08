Ryanair | il bagaglio a mano non sarà più gratis | da novembre rincari per i viaggiatori

Addio bagaglio a mano gratuito sui voli Ryanair : le novità introdotte dalla compagnia : Si chiude un'epoca per i viaggiatori Ryanair: la compagnia aerea, infatti, ha cambiato ancora una volta le regole sulle valigie. Dal 1° novembre per salire a bordo con un secondo bagaglio a mano, oltre a una piccola borsa personale, bisognerà sborsare tra 8 e 10 euro a tratta. In alternativa si potrà acquistare l'imbarco prioritario (di 6 euro) che consente – come oggi – di salire in sicurezza con entrambi gli ...

