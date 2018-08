Ryanair | cambia politica bagagli | dal primo novembre niente più trolley gratis

ilfattoquotidiano

: Ryanair 2021: dal 1° marzo un centesimo per ogni respiro fatto, per chi non acquista quest'opzione dei comodi sacch… - BlackTristan : Ryanair 2021: dal 1° marzo un centesimo per ogni respiro fatto, per chi non acquista quest'opzione dei comodi sacch… - firenzesulweb : Ryanair, cambia la politica per i bagagli a mano: trolley non più gratis - aspirantestoico : Ryanair cambia ancora le regole sui bagagli. Dal 1° novembre si pagheranno sempre -

(Di venerdì 24 agosto 2018)ancorasui: non si potrà più viaggiare con undi dimensione ridotte gratuitamente, neanche imbarcandolo in stiva. Da qualche mese, la compagnia low cost irlandese aveva già modificato il regolamento, riservando la possibilità di portare ila bordo solamente ai passeggeri con il supplemento priority. Per tutti gli altri era previsto l’imbarco in stiva gratuito. Ma dalnon sarà più così e si dovrà comunque pagare un supplemento. Le nuove regole saranno valide anche per le prenotazioni fatte dalsettembre in poi. Sul proprio sito,spiega che le soluzioni per viaggiare con un– di dimensioni 42x20x30 cm – sono due. La prima, che è quella suggerita dalla compagnia, prevede la scelta della priorità al momento della prenotazione del biglietto: con un supplemento di sei euro sarà possibile ...