Ryanair | addio bagaglio a mano gratis | da novembre solo borse

(Di venerdì 24 agosto 2018) Dimenticate di viaggiare low cost sui voli. La compagnia aerea che anni fa consentiva di viaggiare quasi a costo zero in tutta Europa, ha sviluppato negli anni efficaci tecniche di guadagno extra volo. Bagagli extra, peso minimal consentito, sigarette, profumi, biglietti della lotteria da comprare e bordo, pesanti pensali sul peso dei bagagli in eccesso. E ora, a quanto pare, sparirà anche il. A partire dal primo, e per chi prenota da settembre, per salire con un secondo trolley oltre a una piccola borsa personale bisognerà sborsare tra i sei e i dieci euro. Con le nuove regole decise dalla compagnia irlandese e anticipate, tra gli altri, anche dal The Guardian, i passeggeri potranno salire a bordo con una piccola borsa personale (40x20x25 centimetri) che durante il volo dovrà essere posizionata sotto il sedile anteriore rispetto a quello in cui ...