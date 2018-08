Rugby – Le Zebre a Treviso per l’ultima amichevole stagionale | i 30 convocati

Rugby – Pro14 - venerdì il derby tra Benetton e Zebre chiude la prestagione : Oggi a Glasgow lanciato le maglie 18/19 delle franchigie, venerdì l’appuntamento con il derby tra Benetton e Zebre Il derby tutto italiano tra la Benetton Rugby e le Zebre Rugby Club di venerdì sera alle 20.30, allo Stadio “Monigo” di Treviso, apre il sipario sul Guinness Pro14 2018/2019, al via ufficialmente il prossimo 31 agosto quando – al “Lanfranchi” di Parma – la franchigia bianconera guidata da Michael Bradley ospiterà i ...

Rugby – Presentata a Glasgow la prima maglia per la nuova stagione delle Zebre : A Glasgow le Zebre svelano l anuova maglia per la stagione 2018-19 prodotta da Erreà Sport Come di consueto, la presentazione ufficiale alla stampa della nuova stagione del Guinness Pro14 è stata l’occasione per svelare la nuova prima maglia dello Zebre Rugby Club firmata Erreà per la prossima stagione sportiva 2018-19 al via tra 10 giorni. E’ stato il capitano delle Zebre Tommaso Castello a vestire per primo la nuova divisa da gioco della ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : i giocatori acquistati e ceduti da Zebre e Benetton Treviso. Le rose delle due franchigie italiane : Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite nella scorsa annata a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato la nuova avventura, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto ...

Rugby – Zebre sconfitte a Grenoble nella prima amichevole di stagione : Con il risultato di 31-7 si conclude il primo incontro in amichevole delle Zebre Rugby impegnate in Francia contro la squadra di Grenoble amichevole FC Grenoble Rugby vs Zebre Rugby Club 31-7 (p.t. 12-0) Marcatori: 11’ m Rhule (5-0); 30’ m Kilioni tr Porteau (12-0); s.t.3’ m Uys tr Pourteau (19-0); 28’ m Nkinsi (24-0); 32’ m Padovani tr Azzolini (24-7); 37’ m tecnica (31-7); FC Grenoble Rugby: Visinia, Rhule, Uberti, Tupuola, Kilioni, ...

Rugby – Guinness PRO14 - ufficiale l’anticipo del match tra Zebre e Southern Kings : La gara tra Zebre e Southern Kings è stata anticipata a venerdì 31 agosto per motivi televisivi Il Guinness PRO14 ha ufficializzato l’anticipo della gara d’esordio della stagione agonistica 2018/19 dello Zebre Rugby Club contro i sudafricani Southern Kings che sarà venerdì 31 Agosto 2018 alle 20.35 allo Stadio Lanfranchi di Parma. La sfida del primo turno del torneo –in precedenza annunciata per sabato 1 Settembre alla stessa ora- è stata ...

Rugby – Le Zebre affrontano il Grenoble : i convocati di Bradley : I convocati delle Zebre per l’amichevole di domani a Grenoble. La gara delle ore 19.00 trasmessa in diretta su The Rugby Channel.it Con la rifinitura di stamane allo Stadio Lanfranchi si è conclusa la settimana di allenamenti dello Zebre Rugby Club che porterà i bianconeri alla prima uscita stagionale. Dopo 6 settimane di allenamenti collettivi il XV di coach Bradley è pronto ad affrontare la prima amichevole estiva domani sera in ...

Rugby – Guinness PRO14 - accordo triennale con DAZN : in diretta tutte le partite di Zebre e Benetton : L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di assistere a un numero senza precedenti di partite del torneo Gli appassionati italiani di Rugby potranno contare su una copertura senza precedenti del Guinness PRO14 dopo che DAZN si è aggiudicata i diritti per la messa in onda di tutti gli incontri del torneo transcontinentale. L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di ...

Rugby - una delegazione delle Zebre in visita a Collecchio nel centro sportivo del Parma Calcio : Sui campi di allenamento dei Crociati, le Zebre hanno avuto la possibilità di cimentarsi con il pallone da Calcio assieme ad un gruppo di calciatori del Parma Calcio 1913 Un pomeriggio… da Zebre a Collecchio. Una parte della rosa della franchigia di Rugby con sede a Parma, impegnata anche in questa stagione nel campionato internazionale Guinness PRO14 e nella coppa europea EPCR Challenge Cup, è stata ospite questo pomeriggio al ...

Rugby - le Zebre ‘placcano’ la plastica : Un progetto green per le Zebre Rugby Il progetto green intrapreso dallo Zebre Rugby Club, franchigia federale italiana con sede a Parma, prende ufficialmente il via con l’annuncio di una partnership che mette al centro la tutela ambientale e la salvaguardia del pianeta. Nella famiglia del Club professionistico parmense entra infatti Culligan Italiana SpA, parte del Gruppo internazionale leader nel trattamento dell’acqua fondato nel 1936 a ...

Rugby - Pro14 2018 : il calendario e le date. Il programma delle 21 giornate con Benetton Treviso e Zebre : Sono stati annunciati i calendari del Pro14 di Rugby 2018-2019: l’ex torneo celtico conferma in toto la formula dello scorso anno: due conference da 7 squadre, 21 giornate di regular season, la prima di ogni raggruppamento in semifinale, seconde e terze al barrage. Stagione regolare dal 31 agosto 2018 al 26 aprile 2019, fase ad eliminazione diretta dal 3 al 25 maggio 2019. Come lo scorso anno le due franchigie italiane non sono state ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : gli acquisti ed i colpi messi a segno da Benetton Treviso e Zebre : Quella passata, tutto sommato, è stata una buona stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato quella che sarà la prossima stagione, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto un’estate ...

Rugby – MyBodyTest per due anni al fianco delle Zebre : MyBodyTest al fianco dello Zebre Rugby Club. L’azienda italiana per due anni supporter lo staff medico della franchigia federale Un nuovo importante partner entra nella famiglia delle Zebre: si tratta di MyBodyTest, azienda di Mercogliano in provincia di Avellino, che produce un innovativo sistema di bioimpedenziometria tricompartimentale che permette di effettuare rilevamenti e valutazioni relative alla composizione corporea e allo ...

La Zebre Rugby al primo test di stagione : l’esordio al Guinness PRO14 : Partita ufficialmente la stagione 2018/19 dello Zebre Rugby club test: primo di giorno di allenamento a Parma Otto settimane dividono le Zebre dall’esordio nel Guinness PRO14 che vedrà la franchigia di base a Parma partecipare al torneo celtico per la sua settima volta. L’avvicinamento alla prima gara ufficiale è cominciato oggi alla Cittadella del Rugby di Parma col raduno collettivo agli ordini dello staff tecnico bianconero. Nel centro ...

Rugby – Erreà Sport rinnova l’accordo di partnership con le Zebre : Erreà Sport continuerà a vestire lo Zebre Rugby Club: rinnovato l’accordo di partnership E’ stato rinnovato l’accordo di sponsorizzazione tecnica tra Erreà Sport e Zebre Rugby Club. Prosegue dunque il positivo binomio tra la franchigia federale che partecipa ai due tornei internazionali del Guinness PRO14 e della EPCR Challenge Cup ed Erreà che dal 2014 veste il XV del Nord-Ovest. Insieme ad Erreà le Zebre Rugby Club hanno ...